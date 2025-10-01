Carregamento lento vira problema no iPhone Air

Novo iPhone 17 Air - Foto: Divulgação | Apple

O iPhone 17 Air, primeiro ultrafino da Apple, está no mercado geral desde o dia 19 de setembro, e poucas semanas depois, usuários já estão começando a notar um detalhe crucial no aparelho, o carregamento é bem limitado.

Por ser super fino, o celular abre mão de algumas especificações como câmeras super poderosas ou baterias maiores. Porém, além de uma autonomia reduzida, quando comparada ao iPhone 17, o modelo Air também possui um carregamento limitado.

A velocidade do carregamento do iPhone Air foi testado pelo canal ChargerLAB no YouTube.

Como foi o teste?

Inicialmente, o iPhone 17 Air carrega 50% de sua bateria em 30 minutos quando conectado em uma base de 20W e um cabo USB-C.

Porém o ponto que surpreendeu foi quando o tempo de carregamento não mudou quando o celular foi conectado em uma base de 30W, que deveria fazer com que o aparelho carregasse mais rápido.

O fato se repetiu com outros carregadores mais rápidos, ou seja, indicando que a Apple teria implantado um sistema de restrição de velocidade de carregamento, provavelmente para não causar um excesso de calor no dispositivo.

Comparação com os aparelhos da mesma geração

Comparando com os outros aparelhos que compõem a família 17, o modelo base carrega 50% de bateria em 30 minutos com um adaptador de 30W.

Porém chega a mesma marca em 20 minutos com um carregador de 40W via USB-C.