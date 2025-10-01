INVESTIMENTO
China lança visto K para atrair talentos globais em ciência e tecnologia
Programa chinês simplifica migração para especialistas em S&T, enquanto EUA dificultam e taxam visto H-1B
Por AFP
A China lançou nesta quarta-feira, 1, um novo programa de vistos para atrair talentos estrangeiros especializados em ciência e tecnologia, em uma tentativa de consolidar uma posição de líder global na área, à frente dos Estados Unidos.
A medida de Pequim, anunciada em agosto, contrasta com a política americana, já que o governo de Donald Trump implementou no mês passado mudanças drásticas e onerosas nos vistos para os trabalhadores.
Segundo a imprensa estatal chinesa, o novo visto irá simplificar o processo de migração para as pessoas que cumprem os requisitos.
“Em um contexto em que alguns países se retraem, tornam-se introvertidos e marginalizam talentos internacionais, a China aproveitou com perspicácia esta oportunidade importante e implementou rapidamente esta política”, afirma o jornal estatal Diário do Povo em um artigo de opinião publicado na terça-feira.
Ao contrário de muitas outras categorias de vistos, o K não exige que um empregador ou entidade emita um convite para o solicitante.
“Os vistos K oferecem mais comodidade aos seus titulares em termos do número de entradas permitidas, do período de validade e da duração da estadia”, informou a agência oficial de notícias Xinhua em agosto.
A mensagem oficial descreve os possíveis requisitos como "jovens talentos estrangeiros em ciência e tecnologia", mas ainda não estão claros os requisitos exatos de idade, formação acadêmica e experiência de trabalho.
Do outro lado do Pacífico, a indústria tecnológica americana foi abalada pelas mudanças introduzidas pela administração Trump no procedimento do visto H-1B.
As permissões são muito utilizadas pelo setor de tecnologia, mas a nova política agora exige o pagamento de 100.000 dólares (531.000 reais) para a concessão do visto.
