OpenAI lança nova função de compras no ChatGPT; entenda

OpenAI anuncia ferramenta que permite que compras sejam feitas no chatbot - Foto: Reprodução

A OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT, anunciou uma nova função de compras dentro do chatbot nesta segunda-feira, 29. Agora, além das pesquisas, os usuários também poderão finalizar a transação sem deixar a plataforma.

Atualmente o recurso funciona somente em parceria com as lojas Etsy e Shopify nos Estados Unidos, porém a intenção da desenvolvedora é aplicar o catálogo de produtos em breve.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como funciona?

O recurso já está funcionando, por ora, somente nos Estados Unidos. Os usuários podem pesquisar e comprar itens em vendedores sem precisar sair do chat.

De acordo com o comunicado da empresa, “comerciantes da Shopify poderão vender diretamente por meio de conversas do ChatGPT — sem links ou redirecionamentos, apenas comércio integrado”.

O pagamento acontece através do Instant Checkout dentro da plataforma. Até então, ele oferece suporte a compras de itens individuais dentro do catálogo, porém a expectativa é adicionar mais de um milhão de comerciantes do Shopify (como Glossier, Spanx, SKMIS e Vuori) em breve.

Produtos mais caros?

Ainda de acordo com o comunicado, terá uma taxa sobre as compras feitas dentro do ChatGPT. Porém, na teoria quem paga são os comerciantes, sem afetar no preço para o cliente.

A OpenAI afirmou que vai tornar público o protocolo de comércio agêntico. Ele foi desenvolvido em parceria com a empresa de pagamentos Stripe, responsável pelo processo de checkout.