TECNOLOGIA
OpenAI lança nova função de compras no ChatGPT; entenda
Com novidade, será possível fechar o carrinho sem sair da plataforma
A OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT, anunciou uma nova função de compras dentro do chatbot nesta segunda-feira, 29. Agora, além das pesquisas, os usuários também poderão finalizar a transação sem deixar a plataforma.
Atualmente o recurso funciona somente em parceria com as lojas Etsy e Shopify nos Estados Unidos, porém a intenção da desenvolvedora é aplicar o catálogo de produtos em breve.
Como funciona?
O recurso já está funcionando, por ora, somente nos Estados Unidos. Os usuários podem pesquisar e comprar itens em vendedores sem precisar sair do chat.
De acordo com o comunicado da empresa, “comerciantes da Shopify poderão vender diretamente por meio de conversas do ChatGPT — sem links ou redirecionamentos, apenas comércio integrado”.
O pagamento acontece através do Instant Checkout dentro da plataforma. Até então, ele oferece suporte a compras de itens individuais dentro do catálogo, porém a expectativa é adicionar mais de um milhão de comerciantes do Shopify (como Glossier, Spanx, SKMIS e Vuori) em breve.
Leia Também:
Produtos mais caros?
Ainda de acordo com o comunicado, terá uma taxa sobre as compras feitas dentro do ChatGPT. Porém, na teoria quem paga são os comerciantes, sem afetar no preço para o cliente.
A OpenAI afirmou que vai tornar público o protocolo de comércio agêntico. Ele foi desenvolvido em parceria com a empresa de pagamentos Stripe, responsável pelo processo de checkout.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes