ChatGPT lança função de controle parental para proteger crianças

ChatGPT lança funções para que pais e responsáveis protejam seus filhos

O ChatGPT inaugurou, nesta semana, suas funções de controle parental, a partir de agora, os pais e responsáveis vão poder ligar suas contas às de seus filhos para gerenciar preferências de conteúdos e restringir o acesso de algumas funções do chatbot.

A novidade chega para tornar o uso da inteligência artificial (IA) mais seguro para jovens, especialmente em temas delicados.

As ferramentas permitem que os pais ou responsáveis previnam que o ChatGPT gere conteúdo sensível, como respostas que envolvam material gráfico de cunho sexual ou romântico, mesmo que seja parte de uma encenação.

O que pode ser mudado?

Os pais ou responsáveis vão ter acesso a um painel de configurações que permitem habilitar ou desabilitar de forma individual algumas funções, sendo elas:

Horas de silêncio: períodos em que o ChatGPT não pode ser usado;

Desligar o modo voz: bloqueia a interação com a IA por comando de voz;

Desligar a memória: remove a capacidade do ChatGPT de lembrar detalhes sobre o usuário;

Desligar geração ou edição de imagens: impede o uso da IA para criar imagens sintéticas;

Desligar fornecimento de dados: impede que a conta contribua para o treinamento do ChatGPT.

Outra grande adição é o sistema de notificações, que funciona caso a IA suspeite de um comportamento arriscado, como conversas que envolvam automutilação, o diálogo vai passar por uma revisão humana da OpenAI.

A suspeita sendo confirmada, os pais vão receber uma notificação via e-mail, SMS e alerta no celular, se não desativarem a opção.

Por mais que as funções de controle parental estejam sendo implantadas, as conversas não ficam abertas aos responsáveis. Somente em caso de comportamento suspeito os supervisores recebem alertas.

Isso reforça que os chats não são completamente privados e podem passar por uma análise humana.

Como fazer a adição de uma conta

Para configurar as opções de supervisão, tanto o responsável quanto o adolescente devem possuir contas próprias no ChatGPT. Para ligas as contas, basta seguir esses passos:

O adulto envia um convite para a conta do adolescente; O adolescente precisa aceitar o convite por meio de um link; Uma vez vinculadas, as restrições podem ser aplicadas imediatamente.

As contas que estão sendo supervisionadas podem desassociar de seus responsáveis, porém os mesmos recebem uma notificação sempre que isso aconteça.

Mais funções estão programada

A OpenAI também desenvolve um sistema de previsão de idade, que permite que o ChatGPT detecte automaticamente se está conversando com alguém menor de 18 anos.

Caso haja alguma dúvida sobre a idade do usuário, o chatbot vai aplicar restrições de segurança por padrão.