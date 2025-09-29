TECNOLOGIA
Motorola desafia iPhone e Samsung no mercado dos ultrafinos
Novo celular vai juntar o design fino com funções de IA para disputar no mercado
Depois dos lançamentos dos modelos “ultrafinos” iPhone 17 Air e o Samsung Galaxy S25 Edge, a Motorola anunciou a sua versão de um aparelho ultrafino, o Moto X70 Air, nesta segunda-feira, 29.
Apesar do visual ultrafino revelado, os detalhes técnicos ainda são um mistério, na foto de revelação é possível ver parte do jogo de câmeras, que aparentemente é composto por dois sensores, e os botões de volume e energia.
Lançamento
A Motorola confirmou o lançamento desse e de outros produtos para outubro, em um lançamento que inicialmente vai acontecer somente no mercado chinês.
Ainda assim, é esperado que o modelo também seja lançado mundialmente em algum momento.
Comparação com outros do ramo
A primeira comparação que pode ser feita é a composição dos sensores de câmeras traseiras, que, quando comparado ao do iPhone 17 Air, mostra uma superioridade em questão de números, visto que o aparelho da Apple tem somente um.
Outro ponto é a frase que segue a campanha: “Air com IA”. Que demonstra a presença de recursos que utilizam inteligência artificial (IA), assim como as concorrentes, Apple e Samsung.
Além disso, a Motorola, seguindo as tendências de Apple e Samsung, desenvolveu sua própria IA, a moto ai, que possui recursos de comunicação, edição e produtividade.
Novo ultrafino do mercado
Por mais que a espessura do celular não tenha sido revelada, é possível imaginar que a empresa queira adentrar esse mercado de ultrafino. Para meios de comparação, o S25 Edge tem somente 5,8 mm de espessura e pesa 163 gramas.
Já o iPhone 17 Air tem 5,6 mm, sendo o mais fino da categoria até então, mas pesa 165 gramas.
Complicações de design
Esse tipo de design porém, costuma trazer algumas complicações técnicas, como baterias menores, visto que ambos os aparelhos de Samsung e Apple não passam dos 4.000 mAh de bateria, com uma autonomia menor ao comparado aos modelos “normais”.
