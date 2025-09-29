Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TECNOLOGIA

Motorola desafia iPhone e Samsung no mercado dos ultrafinos

Novo celular vai juntar o design fino com funções de IA para disputar no mercado

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

29/09/2025 - 16:44 h
Motorola anuncia novo "ultrafino do mercado"
Motorola anuncia novo "ultrafino do mercado" -

Depois dos lançamentos dos modelos “ultrafinos” iPhone 17 Air e o Samsung Galaxy S25 Edge, a Motorola anunciou a sua versão de um aparelho ultrafino, o Moto X70 Air, nesta segunda-feira, 29.

Apesar do visual ultrafino revelado, os detalhes técnicos ainda são um mistério, na foto de revelação é possível ver parte do jogo de câmeras, que aparentemente é composto por dois sensores, e os botões de volume e energia.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Lançamento

A Motorola confirmou o lançamento desse e de outros produtos para outubro, em um lançamento que inicialmente vai acontecer somente no mercado chinês.

Ainda assim, é esperado que o modelo também seja lançado mundialmente em algum momento.

Comparação com outros do ramo

A primeira comparação que pode ser feita é a composição dos sensores de câmeras traseiras, que, quando comparado ao do iPhone 17 Air, mostra uma superioridade em questão de números, visto que o aparelho da Apple tem somente um.

Outro ponto é a frase que segue a campanha: “Air com IA”. Que demonstra a presença de recursos que utilizam inteligência artificial (IA), assim como as concorrentes, Apple e Samsung.

Motorola disputa com Apple e Samsung e entra no mercado dos ultrafinos
Motorola disputa com Apple e Samsung e entra no mercado dos ultrafinos | Foto: Divulgação | Motorola

Além disso, a Motorola, seguindo as tendências de Apple e Samsung, desenvolveu sua própria IA, a moto ai, que possui recursos de comunicação, edição e produtividade.

Leia Também:

WhatsApp lotado? Veja truque para liberar espaço em poucos minutos
Os 5 problemas que tiram o brilho do iPhone 17
Instagram e Facebook sem anúncios? Saiba a mudança anunciada pela Meta

Novo ultrafino do mercado

Por mais que a espessura do celular não tenha sido revelada, é possível imaginar que a empresa queira adentrar esse mercado de ultrafino. Para meios de comparação, o S25 Edge tem somente 5,8 mm de espessura e pesa 163 gramas.

Já o iPhone 17 Air tem 5,6 mm, sendo o mais fino da categoria até então, mas pesa 165 gramas.

Motorola anuncia novo "ultrafino do mercado"
Motorola anuncia novo "ultrafino do mercado" | Foto: Divulgação | Motorola

Complicações de design

Esse tipo de design porém, costuma trazer algumas complicações técnicas, como baterias menores, visto que ambos os aparelhos de Samsung e Apple não passam dos 4.000 mAh de bateria, com uma autonomia menor ao comparado aos modelos “normais”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Apple celular Motorola Samsung superfino tecnologia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Motorola anuncia novo "ultrafino do mercado"
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Motorola anuncia novo "ultrafino do mercado"
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

Motorola anuncia novo "ultrafino do mercado"
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

Motorola anuncia novo "ultrafino do mercado"
Play

Apple lança quatro modelos de iPhone 14

x