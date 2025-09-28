Instagram e Facebook sem anúncios? Saiba a mudança anunciada pela Meta

Rede social Instagram - Foto: Reprodução | Freepik

A Meta anunciou que usuários do Reino Unido poderão assinar versões pagas do Instagram e do Facebook para utilizar as redes sociais sem anúncios.

A novidade, que passa a valer nas próximas semanas, atende às orientações do órgão regulador britânico de proteção de dados, o Information Commissioner’s Office (ICO), que solicitou mais transparência e opções para os usuários sobre o uso de dados pessoais para publicidade.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Valores da assinatura

A assinatura para remover anúncios terá preços diferentes dependendo da plataforma:

Versão web: £2,99/mês (aproximadamente R$ 21,50)

iOS e Android: £3,99/mês (cerca de R$ 28,50)

Os preços são aplicáveis à conta principal do usuário, seja no Instagram ou no Facebook. Para contas adicionais vinculadas ao mesmo perfil na Central de Contas da Meta, haverá taxa extra com desconto:

Web: £2/mês (R$ 14,30)

iOS e Android: £3/mês (R$ 21,50)

A diferença de valor se deve às taxas cobradas pela Apple e pelo Google nas transações via aplicativos.

Benefícios para assinantes

Usuários que optarem pela assinatura não terão anúncios personalizados, seus dados não serão usados para publicidade e a experiência será mais limpa, mantendo todos os recursos das redes sociais.

Quem preferir continuar na versão gratuita seguirá vendo anúncios, mas poderá gerenciar a forma como eles aparecem usando ferramentas como “Por que estou vendo este anúncio?”.

A assinatura estará disponível apenas para usuários com 18 anos ou mais no Reino Unido, que receberão notificações informando sobre a novidade e poderão escolher entre pagar ou continuar usando a versão gratuita.