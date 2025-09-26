Aprenda a criar uma foto no seu emprego do sonhos usando IA

Entenda como criar imagem do emprego dos sonhos com IA do Google - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Uma nova onda de coisas geradas por inteligência artificial vem tomando conta das redes sociais, agora a nova moda é criar uma “foto no emprego dos sonhos” usando a tecnologia. A principal ferramenta utilizada para essa função é o Gemini, IA do Google.

Por mais que a “trend”, como são chamadas as modas nas redes sociais, tenha sido iniciada por crianças, diversos adultos já entraram na onda e estão compartilhando suas imagens.

Algumas dúvidas podem ter surgido quando a onda emergiu. A seguir entenda como criar essas fotos

Como criar uma foto na profissão dos sonhos com o Gemini?

Como editar a imagem da profissão dos sonhos?

É seguro usar a imagem de crianças na IA?

Saiba como gerar a foto no emprego dos sonhos

Para entrar na trend e compartilhar sua foto no emprego dos sonhos, é preciso utilizar a IA Gemini do Google, veja o passo a passo desse processo:

Abrir o Gemini; Selecionar a opção de “Imagem”; Inserir o seguinte promp, que é o comando para que a IA gere a imagem: “Gere uma imagem realista da pessoa na foto, 30 anos mais velha, trabalhando como [profissão]. Preserve as características faciais e fisionomia original da pessoa, como formato do rosto, olhos e sorriso”. Espere a imagem ser gerada e peça que a IA faça ajustes caso necessário.

Como editar as imagens geradas por IA

Depois do Gemini gerar a imagem no emprego dos sonhos, o usuário pode fazer ajustes para que o resultado seja a exata imagem desejada.

Para fazer isso, basta enviar novos comandos à IA com o que deve ser alterado, como:

alterar fundo;

ajustar a iluminação;

corrigir detalhes faciais;

aplicar efeitos.

Esse processo pode ser repetido quantas vezes necessário até o resultado ser satisfatório.

Usar imagens de crianças em IAs é seguro?

Por mais que a IA não tenha uma restrição para o uso de imagens de crianças em suas montagens, esse ato envolve alguns possíveis riscos de privacidade, segurança e ética.

É aconselhável que os pais acompanhem seus filhos no processo de geração de imagem, para que as mesmas não sejam utilizadas de forma inadequada, ou expostas publicamente sem a necessidade.

Somado a isso, as IAs podem gerar imagens inadequadas, visto que ainda não possuem um bloqueio para isso, podendo expor as crianças a situações desagradáveis. Por esse motivo, todo processo deve ser feito sob supervisão dos pais ou responsáveis, para que o bem-estar e a privacidade das crianças seja garantido.