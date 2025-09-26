Menu
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

Aprenda a criar uma foto no seu emprego do sonhos usando IA

O gerador de imagens disponibilizado pelo Gemini promete fazer os sonhos virarem realidade

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

26/09/2025 - 14:31 h | Atualizada em 26/09/2025 - 15:04
Entenda como criar imagem do emprego dos sonhos com IA do Google
Entenda como criar imagem do emprego dos sonhos com IA do Google

Uma nova onda de coisas geradas por inteligência artificial vem tomando conta das redes sociais, agora a nova moda é criar uma “foto no emprego dos sonhos” usando a tecnologia. A principal ferramenta utilizada para essa função é o Gemini, IA do Google.

Por mais que a “trend”, como são chamadas as modas nas redes sociais, tenha sido iniciada por crianças, diversos adultos já entraram na onda e estão compartilhando suas imagens.

Algumas dúvidas podem ter surgido quando a onda emergiu. A seguir entenda como criar essas fotos

  • Como criar uma foto na profissão dos sonhos com o Gemini?
  • Como editar a imagem da profissão dos sonhos?
  • É seguro usar a imagem de crianças na IA?

Saiba como gerar a foto no emprego dos sonhos

Para entrar na trend e compartilhar sua foto no emprego dos sonhos, é preciso utilizar a IA Gemini do Google, veja o passo a passo desse processo:

  1. Abrir o Gemini;
  2. Selecionar a opção de “Imagem”;
  3. Inserir o seguinte promp, que é o comando para que a IA gere a imagem: “Gere uma imagem realista da pessoa na foto, 30 anos mais velha, trabalhando como [profissão]. Preserve as características faciais e fisionomia original da pessoa, como formato do rosto, olhos e sorriso”.
  4. Espere a imagem ser gerada e peça que a IA faça ajustes caso necessário.

Como editar as imagens geradas por IA

Depois do Gemini gerar a imagem no emprego dos sonhos, o usuário pode fazer ajustes para que o resultado seja a exata imagem desejada.

Para fazer isso, basta enviar novos comandos à IA com o que deve ser alterado, como:

  • alterar fundo;
  • ajustar a iluminação;
  • corrigir detalhes faciais;
  • aplicar efeitos.

Esse processo pode ser repetido quantas vezes necessário até o resultado ser satisfatório.

Usar imagens de crianças em IAs é seguro?

Por mais que a IA não tenha uma restrição para o uso de imagens de crianças em suas montagens, esse ato envolve alguns possíveis riscos de privacidade, segurança e ética.

É aconselhável que os pais acompanhem seus filhos no processo de geração de imagem, para que as mesmas não sejam utilizadas de forma inadequada, ou expostas publicamente sem a necessidade.

Somado a isso, as IAs podem gerar imagens inadequadas, visto que ainda não possuem um bloqueio para isso, podendo expor as crianças a situações desagradáveis. Por esse motivo, todo processo deve ser feito sob supervisão dos pais ou responsáveis, para que o bem-estar e a privacidade das crianças seja garantido.

