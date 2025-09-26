TECNOLOGIA
Aprenda a criar uma foto no seu emprego do sonhos usando IA
O gerador de imagens disponibilizado pelo Gemini promete fazer os sonhos virarem realidade
Uma nova onda de coisas geradas por inteligência artificial vem tomando conta das redes sociais, agora a nova moda é criar uma “foto no emprego dos sonhos” usando a tecnologia. A principal ferramenta utilizada para essa função é o Gemini, IA do Google.
Por mais que a “trend”, como são chamadas as modas nas redes sociais, tenha sido iniciada por crianças, diversos adultos já entraram na onda e estão compartilhando suas imagens.
Algumas dúvidas podem ter surgido quando a onda emergiu. A seguir entenda como criar essas fotos
- Como criar uma foto na profissão dos sonhos com o Gemini?
- Como editar a imagem da profissão dos sonhos?
- É seguro usar a imagem de crianças na IA?
Saiba como gerar a foto no emprego dos sonhos
Para entrar na trend e compartilhar sua foto no emprego dos sonhos, é preciso utilizar a IA Gemini do Google, veja o passo a passo desse processo:
- Abrir o Gemini;
- Selecionar a opção de “Imagem”;
- Inserir o seguinte promp, que é o comando para que a IA gere a imagem: “Gere uma imagem realista da pessoa na foto, 30 anos mais velha, trabalhando como [profissão]. Preserve as características faciais e fisionomia original da pessoa, como formato do rosto, olhos e sorriso”.
- Espere a imagem ser gerada e peça que a IA faça ajustes caso necessário.
Como editar as imagens geradas por IA
Depois do Gemini gerar a imagem no emprego dos sonhos, o usuário pode fazer ajustes para que o resultado seja a exata imagem desejada.
Para fazer isso, basta enviar novos comandos à IA com o que deve ser alterado, como:
- alterar fundo;
- ajustar a iluminação;
- corrigir detalhes faciais;
- aplicar efeitos.
Esse processo pode ser repetido quantas vezes necessário até o resultado ser satisfatório.
Usar imagens de crianças em IAs é seguro?
Por mais que a IA não tenha uma restrição para o uso de imagens de crianças em suas montagens, esse ato envolve alguns possíveis riscos de privacidade, segurança e ética.
É aconselhável que os pais acompanhem seus filhos no processo de geração de imagem, para que as mesmas não sejam utilizadas de forma inadequada, ou expostas publicamente sem a necessidade.
Somado a isso, as IAs podem gerar imagens inadequadas, visto que ainda não possuem um bloqueio para isso, podendo expor as crianças a situações desagradáveis. Por esse motivo, todo processo deve ser feito sob supervisão dos pais ou responsáveis, para que o bem-estar e a privacidade das crianças seja garantido.
