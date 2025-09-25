17 Pro Max: Xiaomi anuncia novo celular com tela traseira

Xiaomi divulga novo celular com tela na parte de trás - Foto: Divulgação | Xiaomi

Após o lançamento de alguns teasers nos últimos dias, a marca chinesa Xiaomi finalmente anunciou o Xiaomi 17 Pro Max como seu novo celular topo de linha nesta quinta-feira, 25. Somado ao nome similar aos aparelhos da Apple, o celular é pioneiro em uma tecnologia de inserir uma tela na parte traseira do aparelho, próximo ao conjunto das câmeras.

O grande diferencial desse modelo é a tela OLED traseira de 2,7 polegadas na resolução 904 x 572, que também está inclusa no modelo Pro. Tal visor permite com que os usuários tirem fotos de si mesmo com a câmera traseira.

Essa tela cobre praticamente todo local do módulo das câmeras, que ao seu total possui três sensores,

Light Hunter 950L na resolução de 50 megapixel;

Ultrawide com o sensor OV50M também de 50 MP;

Câmera periscópio GN8 de 50 MP;

Câmera frontal com autofoco de 50 MP também.

Tela

Já em sua tela frontal, o aparelho Pro Max conta com 6,9 polegadas, enquanto o modelo Pro fica com 6,3 polegadas. Ambos fazem uso de um painel OLED com resolução de 2K e taxa de atualização de 120Hz, brilho máximo de 3.500 nits, e tecnologias como o HDR10+ para imagens com cores mais profundas e o Dolby Vision.

Destaque dos outros aparelhos

Vale ressaltar que a linha 17 da Xiaomi ainda conta com o modelo Pro e básico além do Pro Max. Todos esses celulares fazem uso do mesmo chip, o Snapdragon 8 Elite Gen 5 recém-anunciado pela Qualcomm, somado a 16 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento interno.

Para bateria, o Pro Max tem 7.500 mAh com carregamento rápido de 100W, enquanto a versão Pro chega com 6.300 mAh, e o modelo base tem 7.000 mAh.

Os aparelhos chegam com uma interface HyperOS 3 focada em acompanhar o mercado das inteligências artificiais e se baseia no Android 16.

Há compatibilidade com o 5G e Wi-Fi 7, mas a versão do Bluetooth é a 5.4 e não a 6.0 de modelos mais recentes.

Os modelos apresentam a tecnologia Longjing Glass 3.0 com maior resistência a danos.

Preços

Xiaomi 17 base

Na China o aparelho base do Xiaomi 17 está custando 4.499 yuan, que em conversão direta resulta em R$ 3.400.

Xiaomi 17 Pro

O modelo Pro da linha 17 está com o preço de 4.999 yuan, que em conversão ao real seria R$ 3.800.

Xiaomi 17 Pro Max

Já o modelo mais avançado da linha sai por 5.999 yuan, que atualmente, na conversão direta resulta em R$ 4.500.

Disponibilidade

Atualmente os modelos do Xiaomi 17 estão disponíveis somente ao mercado chinês, tendo previsão de lançamento mundial para o primeiro trimestre de 2026.