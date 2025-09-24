Samsung anuncia Galaxy S25 FE no Brasil, confira detalhes e preços

Samsung anuncia a chegada do Galaxy S25 FE ao Brasil - Foto: Divulgação | Samsung

A Samsung anunciou a chegada de sua mais nova adição à linha Galaxy de celulares, o S25 FE, tratado como o mais acessível da família, nesta quarta-feira, 24, ao Brasil. O aparelho chega ao país com boas especificações para o mercado de celulares mais “baratos”.

Quando se trata do design, o Galaxy S25 FE não fica para trás quando comparado a seus “irmãos” de linha, visto que possui o mesmo molde, com três câmeras traseiras separadas.

Somado a isso, o celular apresenta a certificação IP68, ou seja, proteção contra água ou poeira, além da proteção de vidro Gorilla Glass Victus+ e moldura feita em Armor Aluminum.

O aparelho será disponibilizado em três variações de cores:

Azul;

Azul Marinho;

Jetblack

Tela

A tela do S25 FE é uma AMOLED 2X de 6,7 polegadas, que tem como resolução o FHD+ com taxa de atualização de até 120 Hz.

Desempenho

Na parte de processamento, a Samsung trocou o Exynos 2400e da geração passada pelo Exynos 2400, esse chipset trabalha em conjunto com 8 GB de RAM e 128 GB, 256 GB ou 512 GB de armazenamento interno.

Ou seja, o aparelho, mesmo que seja mais barato, promete um desempenho similar aos seus “irmãos mais velhos” da linha Galaxy, além de possuir os mesmos suportes às tarefas inteligentes de Inteligência Artificial .

Conectividade

Sua conectividade suporta chips 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 e NFC para pagamentos de aproximação com a Samsung Pay.

Câmeras

O Galaxy S25 FE apresenta um conjunto de três câmeras traseiras além de uma frontal.

Câmera principal de 50 MP com tecnologia de estabilização óptica (OIS);

Câmera Ultrawide de 12 MP;

Telefoto de 8 MP com suporte de zoom óptico de até 3x;

Frontal de 12 MP, sendo a mesma utilizada no modelo S25 base.

Galaxy S25 FE, celular que chegou ao Brasil nesta quarta-feira, 24. | Foto: Divulgação | Samsung

Bateria

Um dos pontos fortes do aparelho é sua bateria, que foi ampliada de 4.700 mAh para 4.900 mAh, com suporte de carregamento rápido chegando a 45W. Ou seja, uma grande evolução dos 25W da geração anterior, além de ainda ter a opção de carregar por indução com 15W.

Sistema operacional

O Galaxy S25 FE quando ligado está automaticamente com o Android 16 junto da nova One UI 8.0. Garantindo uma boa vida útil, visto que o aparelho deva viver até o Android 23, sendo assim, sete anos de atualizações.

Suporte a várias funções de IA

Um grande ponto que merece seu destaque é a gama de funcionalidades baseadas em Inteligência Artificial que o aparelho possui, como:

“Circule para Pesquisar”;

Assistente Gemini;

Modo Intérprete;

Edição avançada de fotos;

E diversas outras.

Além disso, a Samsung ainda oferece até seis meses gratuitos de assinatura do Google AI PRO para as pessoas que comprarem o aparelho.

Galaxy S25 FE, celular que chegou ao Brasil nesta quarta-feira, 24. | Foto: Divulgação | Samsung

Onde comprar

De acordo com a Samsung, a empresa busca cada vez mais se aproximar do dia a dia brasileiro, anunciando assim um aumento em sua plataforma de vendas.

Condições especiais em operadoras brasileiras

Como uma parte deste programa de cobertura, a Samsung apresentou alguns “planos” para quem adquirisse o S25 FE em operadoras, como Vivo, Claro e Tim.

Além das operadoras, os brasileiros podem encontrar o aparelho em diversas lojas de varejo especializadas na área, como Amazon, Mercado Livre e semelhantes.

Preço

O Galaxy S25 FE, que chegou ao Brasil nesta quarta-feira, 24, está disponível com memória de 256 GB, nas três variações de cores, azul, azul marinho e jetblack com preço sugerido de R$ 5.499,00.