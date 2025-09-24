TECNOLOGIA
Samsung anuncia Galaxy S25 FE no Brasil, confira detalhes e preços
Aparelho chega para ser um modelo mais "acessível" que não deixa o desempenho de lado
A Samsung anunciou a chegada de sua mais nova adição à linha Galaxy de celulares, o S25 FE, tratado como o mais acessível da família, nesta quarta-feira, 24, ao Brasil. O aparelho chega ao país com boas especificações para o mercado de celulares mais “baratos”.
Quando se trata do design, o Galaxy S25 FE não fica para trás quando comparado a seus “irmãos” de linha, visto que possui o mesmo molde, com três câmeras traseiras separadas.
Somado a isso, o celular apresenta a certificação IP68, ou seja, proteção contra água ou poeira, além da proteção de vidro Gorilla Glass Victus+ e moldura feita em Armor Aluminum.
O aparelho será disponibilizado em três variações de cores:
- Azul;
- Azul Marinho;
- Jetblack
Tela
A tela do S25 FE é uma AMOLED 2X de 6,7 polegadas, que tem como resolução o FHD+ com taxa de atualização de até 120 Hz.
Desempenho
Na parte de processamento, a Samsung trocou o Exynos 2400e da geração passada pelo Exynos 2400, esse chipset trabalha em conjunto com 8 GB de RAM e 128 GB, 256 GB ou 512 GB de armazenamento interno.
Leia Também:
Ou seja, o aparelho, mesmo que seja mais barato, promete um desempenho similar aos seus “irmãos mais velhos” da linha Galaxy, além de possuir os mesmos suportes às tarefas inteligentes de Inteligência Artificial .
Conectividade
Sua conectividade suporta chips 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 e NFC para pagamentos de aproximação com a Samsung Pay.
Câmeras
O Galaxy S25 FE apresenta um conjunto de três câmeras traseiras além de uma frontal.
- Câmera principal de 50 MP com tecnologia de estabilização óptica (OIS);
- Câmera Ultrawide de 12 MP;
- Telefoto de 8 MP com suporte de zoom óptico de até 3x;
- Frontal de 12 MP, sendo a mesma utilizada no modelo S25 base.
Bateria
Um dos pontos fortes do aparelho é sua bateria, que foi ampliada de 4.700 mAh para 4.900 mAh, com suporte de carregamento rápido chegando a 45W. Ou seja, uma grande evolução dos 25W da geração anterior, além de ainda ter a opção de carregar por indução com 15W.
Sistema operacional
O Galaxy S25 FE quando ligado está automaticamente com o Android 16 junto da nova One UI 8.0. Garantindo uma boa vida útil, visto que o aparelho deva viver até o Android 23, sendo assim, sete anos de atualizações.
Suporte a várias funções de IA
Um grande ponto que merece seu destaque é a gama de funcionalidades baseadas em Inteligência Artificial que o aparelho possui, como:
- “Circule para Pesquisar”;
- Assistente Gemini;
- Modo Intérprete;
- Edição avançada de fotos;
- E diversas outras.
Além disso, a Samsung ainda oferece até seis meses gratuitos de assinatura do Google AI PRO para as pessoas que comprarem o aparelho.
Onde comprar
De acordo com a Samsung, a empresa busca cada vez mais se aproximar do dia a dia brasileiro, anunciando assim um aumento em sua plataforma de vendas.
Condições especiais em operadoras brasileiras
Como uma parte deste programa de cobertura, a Samsung apresentou alguns “planos” para quem adquirisse o S25 FE em operadoras, como Vivo, Claro e Tim.
Além das operadoras, os brasileiros podem encontrar o aparelho em diversas lojas de varejo especializadas na área, como Amazon, Mercado Livre e semelhantes.
Preço
O Galaxy S25 FE, que chegou ao Brasil nesta quarta-feira, 24, está disponível com memória de 256 GB, nas três variações de cores, azul, azul marinho e jetblack com preço sugerido de R$ 5.499,00.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes