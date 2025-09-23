Menu
HOME > TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

WhatsApp tem nova funcionalidade para Android e iOS; confira

Nova função está atualmente disponível para o Android 19 e iOS

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

23/09/2025 - 18:40 h
WhatsApp apresenta nova função de tradução
WhatsApp apresenta nova função de tradução -

O WhatsApp liberou uma nova funcionalidade nesta terça-feira, 23, tanto para os usuários de Android, quanto de iOS. A nova ferramenta se trata de um tradutor de mensagens dentro do próprio aplicativo.

Para que a função seja ativada, basta pressionar e segurar na mensagem que deseja traduzir e clicar na opção de “traduzir”. Depois de baixar o pacote do idioma selecionado, a tradução pode ser feita de forma fácil e ágil em qualquer conversa, canal ou grupo.

Em seu estágio inicial, a função conta com seis idiomas para o Android, sendo eles:

  • Português;
  • Inglês;
  • Espanhol;
  • Russo;
  • Hindi;
  • Árabe.

Já para os usuários do iOS 19 idiomas estão disponíveis, incluindo: francês, japonês, chinês e coreano.

Função adicional do Android

Por mais que os usuários de Android tenham menos idiomas para traduzir no momento, eles possuem uma função exclusiva: traduzir automaticamente uma conversa inteira.

A Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, garante que função não compromete a privacidade do usuário, visto que é feita diretamente nos aparelhos, sem enviar seus dados aos servidores.

