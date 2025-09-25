Fraude em aplicativos dispara com IA e ameaça usuários de celular

Estudo revela aumento de golpes em apps falsos no iOS e Android - Foto: Divulgação

O uso de inteligência artificial vem transformando diversos setores, mas também abriu caminho para golpes cada vez mais sofisticados no universo digital. Em 2025, um levantamento do DV Fraud Lab mostrou que o número de aplicativos falsos disparou em lojas oficiais como a App Store e o Google Play, atingindo tanto usuários do iOS quanto do Android.

De acordo com o estudo, a presença de apps fraudulentos cresceu 300% no iOS e 600% no Android em comparação à média dos últimos cinco anos. Esses programas não apenas coletam dados sensíveis de usuários, como também prejudicam anunciantes ao gerar tráfego e impressões falsas, inflando receitas publicitárias de maneira ilícita.

Inteligência artificial torna golpes mais convincentes

Os especialistas apontam que a popularização de ferramentas de IA permite que até golpistas inexperientes criem aplicativos extremamente realistas. As descrições persuasivas e os elementos visuais sofisticados facilitam a aprovação em lojas oficiais, passando despercebidos por filtros de segurança.

Em muitos casos, bots também são usados para publicar avaliações falsas, o que dá a impressão de legitimidade. O estudo cita um aplicativo de jogos que alcançava mais de 200 mil impressões por dia, mesmo apresentando recursos básicos e avaliações repetitivas como “ótimo software profissional” ou “tem muitos problemas, gostei”.

Golpes imitam apps populares

Entre as fraudes mais comuns estão versões falsas de aplicativos conhecidos, como redes sociais, que induzem usuários a fornecer login e senha. Combinado ao uso de IA generativa, esse modelo de ataque expõe dados pessoais e financeiros em poucos cliques.

Ferramentas de hospedagem, como o tempisite.com, também foram identificadas como aliadas dos criminosos, permitindo que aplicativos e páginas de phishing sejam criados em minutos, sem exigir conhecimento avançado em programação.

Desafio para Apple e Google

Diante do aumento acelerado, especialistas destacam que Apple e Google precisarão reforçar suas barreiras de detecção, uma vez que os métodos tradicionais de análise não são suficientes para conter apps falsos que simulam comportamento legítimo de usuários.

Segundo o DV Fraud Lab, se não houver mudanças nos processos de aprovação, a tendência é que os golpes continuem crescendo, colocando em risco tanto a privacidade de milhões de usuários quanto a integridade do mercado publicitário digital.