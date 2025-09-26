Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TECNOLOGIA

Usuário de computadores da Apple correm risco por conta de novo vírus

Agente maligno opera para roubar dados de usuários, além de ser mais difícil de ser encontrado

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

26/09/2025 - 16:19 h
MacBook pode estar ameaçado com um novo vírus
MacBook pode estar ameaçado com um novo vírus -

Uma nova variante do malware XCSSET foi encontrada por pesquisadores da Microsoft Threat Intelligence, equipe da Microsoft focada em “corpos malignos” no meio digital, os anúncios foram feitos nesta quinta-feira, 25. De acordo com os mesmos, o vírus seria mais evoluído, com maiores capacidades de roubo de dados, podendo atingir também usuários do Firefox em computadores da Apple, os famosos MacBooks.

Essa nova versão descoberta apresenta diversas evoluções para que seja possível desviar dos bloqueios de segurança dos dispositivos quando comparado ao mesmo agente malicioso identificado no mês de março. Inicialmente a ameaça afetava os usuários que utilizavam o WebKit.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Aprenda a criar uma foto no seu emprego do sonhos usando IA
Fraude em aplicativos dispara com IA e ameaça usuários de celular
17 Pro Max: Xiaomi anuncia novo celular com tela traseira

Quais as capacidades dos novos vírus

Projetado para conseguir infectar projetos Xcode, usados para criar aplicativos para diversos aparelhos da Apple, o XCSSET é um malware que usa técnicas sofisticadas de criptografia e ofuscação.

Após instalado no dispositivo, ele pode realizar algumas ações como:

  • injetar códigos maliciosos em navegadores;
  • roubar dados sigilosos;
  • sequestrar contas online.

Atualizações da nova versão

Essa nova versão é equipada com algumas atualizações, como a adição de um novo submódulo que monitora a área de transferência e busca padrões que correspondam a carteiras de criptomoedas.

Depois de encontrá-las, o vírus pode substituir o endereço original da carteira na área de transferência para um que seja controlado pelo invasor, assim, direcionando as transações feitas com os arquivos digitais da vítima.

Alterações recorrentes

Os pesquisadores notaram alterações em um dos estágios da infecção, que agora inclui o FireFox como um dos navegadores que podem ser monitorados, além da capacidade da verificação da presença do aplicativo “Telegram”.

Outro ponto notado foram novas técnicas para capturar dados e transferir essas informações para um servidor controlado pelo invasor.

Distribuição

Não se sabe exatamente como essa versão do vírus está sendo transmitida, mas há a suspeita de que ele esteja sendo proliferado escondido em projetos Xcode compartilhados entre os desenvolvedores de aplicativos para o sistema operacional das computadores da Apple. Este é o principal alvo da operação.

Porém, alguns usuários ainda podem se tornar vítimas de forma indireta, caso baixem um programa comprometido criado pelos desenvolvedores que estavam infectados.

Como se proteger?

A melhor forma de se proteger desse malware é manter o macOS em sua versão mais recente disponível. Somado a isso, é válido que o usuário baixe somente projetos Xcode de fontes confiáveis, sempre inspecionando o arquivo antes da instalação.

Além disso, é sugerido, pelos pesquisadores de segurança da Microsoft , que se tenha cuidado em copiar e colar dados confidenciais na área de transferência, sempre tendo atenção em ver se o conteúdo colado é o mesmo da fonte pretendida.

Utilizar as ferramentas de segurança do computador, como:

  • monitorar atividades suspeitas;
  • e ativar ferramentas como a autenticação multifator.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Apple MacBook Microsoft segurança digital

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
MacBook pode estar ameaçado com um novo vírus
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

MacBook pode estar ameaçado com um novo vírus
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

MacBook pode estar ameaçado com um novo vírus
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

MacBook pode estar ameaçado com um novo vírus
Play

Apple lança quatro modelos de iPhone 14

x