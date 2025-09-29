WhatsApp lotado? Veja truque para liberar espaço em poucos minutos

O acúmulo de arquivos pode deixar o aparelho mais lento - Foto: FreePik

O WhatsApp é um dos aplicativos mais usados no Brasil e, com o tempo, passa a armazenar uma grande quantidade de arquivos, fotos, vídeos, áudios, documentos e até memes repetidos.



Tudo isso vai ocupando a memória interna do celular e, em muitos casos, também o armazenamento compartilhado do Google, já que o backup do WhatsApp no Google Drive ou iCloud cresce conforme aumenta o volume de dados.

Esse acúmulo pode deixar o aparelho mais lento, reduzir a capacidade de instalar outros aplicativos e até atrapalhar o desempenho em tarefas simples, como tirar fotos ou baixar atualizações. A boa notícia é que o próprio WhatsApp e o celular oferecem ferramentas para organizar e eliminar arquivos desnecessários.



Quais arquivos podem ser considerados “lixo”

Nem todo conteúdo que chega pelo aplicativo precisa ser mantido. Arquivos que já perderam a utilidade ou foram salvos várias vezes podem ser classificados como “lixo digital”. Entre os principais estão:

Arquivos de cache do aplicativo;

Fotos e vídeos encaminhados repetidamente (como memes ou virais);

Vídeos grandes que já não são necessários;

Mídias recebidas em canais do WhatsApp;

Áudios antigos ou pouco relevantes;

Conversas de grupos e contatos que não interessam mais.

Identificar e apagar esse conteúdo ajuda a liberar espaço rapidamente.

Saiba como diminuir o espaço do WhatsApp!

Apagar o cache do WhatsApp

O cache armazena dados temporários usados para carregar imagens e conversas mais rápido. Embora não represente a maior parte do problema, limpá-lo já libera espaço sem apagar mensagens ou arquivos importantes.

Como fazer:

Vá em Ajustes do celular. Toque em Aplicativos e procure por WhatsApp. Acesse Armazenamento. Toque em Apagar cache.

Excluir dados de canais do WhatsApp

Os canais têm se tornado cada vez mais populares, mas também podem ser grandes vilões do armazenamento, principalmente quando compartilham muitos vídeos pesados.

Passo a passo para limpar mídias dos canais:

Abra o WhatsApp e toque em > Configurações. Acesse Armazenamento e dados > Gerenciar armazenamento . Toque em Canais . Selecione os canais que você segue e que deseja limpar. Escolha as fotos ou vídeos que quer apagar. Você pode selecioná-los todos de uma vez. Toque no ícone da lixeira para apagar os itens selecionados.

Apagar memes e vídeos encaminhados com frequência

Memes e vídeos virais são divertidos, mas acumulam rapidamente. O WhatsApp identifica automaticamente os arquivos encaminhados muitas vezes, facilitando a exclusão.

Como excluir:

Vá em Configurações > Armazenamento e dados . Toque em Gerenciar armazenamento . Escolha Encaminhados com frequência . Selecione os arquivos que você deseja excluir. Você pode selecioná-los todos de uma vez. Toque no ícone da lixeira para apagar os itens selecionados.

Apagar fotos e vídeos que mais ocupam espaço

Além dos memes, há arquivos grandes que podem estar ocupando centenas de MB no celular. Antes de excluir, é importante revisar manualmente para não perder algo valioso.

Passo a passo:

Entre em Configurações > Armazenamento e dados . Toque em Gerenciar armazenamento . Escolha Maior do que 5 MB . Selecione os arquivos que não precisa manter. Você pode selecioná-los todos de uma vez, mas isso não é recomendado. Toque no ícone da lixeira para apagar os itens selecionados.

Excluir conversas inteiras

Mesmo que não ocupem tanto espaço, conversas antigas podem deixar o aplicativo desorganizado. Se não forem mais necessárias, podem ser arquivadas ou apagadas definitivamente.

Para apagar um chat:

Abra a conversa desejada. Toque em > Mais . Selecione Limpar conversa . Confirme a exclusão. ⚠️ Atenção: essa ação é irreversível.

Limpeza completa com o gerenciador de arquivos

Quem deseja uma limpeza mais profunda pode recorrer a aplicativos como o Google Files, que já vem instalado em celulares Android recentes. Ele permite acessar diretamente as pastas onde o WhatsApp armazena seus arquivos.

Caminho para localizar as mídias:

Armazenamento interno > Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media

Ali, você encontra subpastas com áudios, imagens, documentos e vídeos recebidos e enviados. É possível pré-visualizar antes de apagar, garantindo que nada importante seja excluído por engano.

Dicas extras para evitar acúmulo de lixo digital

Além das limpezas periódicas, algumas configurações podem reduzir drasticamente o espaço ocupado pelo WhatsApp no dia a dia: