Mensagens apagadas: entenda como recuperar conteúdos no WhatsApp

WhatsApp pode recuperar mensagens apagadas - Foto: Divulgação

Com o mundo digital cada vez mais presente em nossas vidas, as mensagens enviadas pelo Whatsapp estão cada vez mais importantes já que nelas podem conter diversas informações cruciais. Porém, uma pergunta paira no ar sobre o aplicativo: “Será que é possível recuperar uma mensagem apagada?”

A resposta para essa pergunta é sim, porém o usuário precisa seguir alguns passos para ter acesso às mesmas. A função existe tanto para os usuários de Android, quanto para os iOS (iPhone).

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veja como recuperar as mensagens apagadas

1. Backup das mensagens

Para recuperar as mensagens deletadas, é necessário que o usuário tenha feito um backup salvo no Google Drive, no caso do Android, ou no iCloud no caso do iPhone.

No Android, abra o aplicativo e clique nos três pontos no canto superior direito, selecione a opção de “Conversas”, e depois tocar na sessão de “Backup de conversas”.

2. Verificar o backup do Google Drive

É bom que o usuário confira se existe um backup de conversas no Google Drive e checar se a data condiz com a época em que a mensagem foi enviada. Caso já exista um backup, não clique na opção “Fazer Backup”, para não substituir os dados.

3. Limpe os dados e desinstale o aplicativo

Vá até as configurações do aparelho e entre na opção de gerenciamento de apps e encontre o Whatsapp.

Depois disso, toque em “Limpar dados” e em seguida “Desinstalar”.

4. Reinstale o aplicativo

Logo após desinstalar o aplicativo do aparelho, vá até a loja de aplicativos do seu respectivo celular, Play Store para o Android e AppStore para os iPhones, e instale o WhatsApp novamente.

5. Restaure as conversas novamente

Depois de baixado, inicie o WhatsApp e faça todas as verificações exigidas. Logo após, o mensageiro vai detectar o backup do dispositivo.

Selecionar a opção de “Restaurar” e depois do processo finalizar, clique na opção “Avançar” para recuperar as conversas do WhatsApp.

É possível recuperar as mensagens apagadas no PC?

Não, atualmente o aplicativo não permite que o histórico de mensagens seja restaurado por meio do WhatsApp Web ou WhatsApp Desktop, visto que os mesmos são somente extensões para o app do celular.

Por isso, caso uma mensagem seja apagada no celular , fará com que a mesma sejam automaticamente excluída no computador.