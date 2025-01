Jovem tem rosto desfigurado após ser espancado em confraternização

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e está sendo investigado pela polícia - Foto: Reprodução / Metropoles

Um jovem de 21 anos foi brutalmente espancado em Sidrolândia, no bairro São Bento, na madrugada de sábado, 28. Após a agressão, o rapaz ficou com o rosto totalmente desfigurado e sofreu intenso sangramento. O jovem foi inicialmente socorrido por familiares e levado ao hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde precisou ser intubado.

De acordo com relatos da mãe da vítima, que conversou com a Polícia Militar no hospital, o jovem havia saído na noite de sexta-feira, 27, para beber com amigos em um bar. Por volta das 1h da madrugada de sábado, ele retornava de motocicleta para casa e alegou ter sido espancado por pessoas desconhecidas.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e está sendo investigado pela polícia.