Pai é preso após esfaquear filho durante discussão por som alto

O caso aconteceu na cidade de Monteiro, localizada no Cariri da Paraíb - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Uma discussão familiar entre pai e filho resultou em uma tentativa de homicídio na cidade de Monteiro, localizada no Cariri da Paraíba. O incidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 30, por volta da meia-noite, conforme informações da Polícia Civil.

Segundo relatos, o pai, de 44 anos, chegou em casa embriagado e insistiu em ligar o som em volume alto. O filho, de 25 anos, recusou o pedido, alegando que o avô estava dormindo, além de outras pessoas que descansavam na residência. A negativa gerou uma discussão que, eventualmente, escalou para agressões físicas. De acordo com as investigações, o filho chegou a dar tapas no pai, que, em seguida, foi até a cozinha, pegou uma faca e atingiu o jovem no tórax.

Leia também:

>> Celular cai de 4 mil metros de altura e é encontrado funcionando

>> Polícia procura suspeito de série de assassinatos no interior da Bahia

>> Empresas vão ter que retirar fio inútil de postes em Feira de Santana

O filho foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, onde passou por cirurgia de emergência. Durante o procedimento, foi necessário inserir um dreno torácico. O jovem permanece sob observação na enfermaria, consciente e orientado, mas ainda sem previsão de alta devido à necessidade de acompanhamento pós-cirúrgico.

Após o ataque, o pai fugiu do local, mas buscou atendimento médico em um hospital de Monteiro devido a um corte na mão, que teria ocorrido durante o esfaqueamento. No hospital, ele foi preso em flagrante pela Polícia Civil e agora responderá por tentativa de homicídio.