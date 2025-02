Juíza usa meme do "Homem-Aranha" em documento e TRF-2 repreende

Meme viraliza e circula nas redes sociais desde 2011 - Foto: Reprodução

Uma juíza, utilizou o meme do Homem-Aranha em um documento judicial e foi repreendida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). A magistrada, Karina Dusse é substituta no cargo em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A informação é da CNN Brasil.

A juíza recebeu errado um ofício da 1ª Vara Federal que, na verdade, era destinado à 3ª Vara Federal de Volta Redonda. Nesse contexto de confusão administrativa, ela utilizou o meme do Homem-Aranha, onde os personagens se apontam mutuamente como impostores, como uma referência cômica à situação de erro na destinação do documento.

Em resposta, o TRF-2, que tem jurisdição sobre os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, recomendou parcimônia no uso de expressões informais e imagens. A corregedora Leticia de Santis Mello emitiu orientação formal sobre o uso de referências culturais no ambiente jurídico.

Leia mais:



>> Tatau sobre nova geração da axé music: "Não consigo encontrar o axé"

>> Carnaval 2025: vendas do Expresso Salvador começam na próxima semana

Em ofício, a corregedora recomendou que se eliminasse formalidades excessivas, para manter o equilíbrio entre linguagem acessível e a seriedade institucional.

“Ainda que seja importante eliminar a excessiva formalidade em todas as comunicações do Poder Judiciário e assegurar que a linguagem utilizada seja simples e acessível à sociedade em geral, devem ser evitados elementos que possam suscitar dúvidas quanto à seriedade e decoro dos magistrados”, explicou.

O ofício ainda, sem citar a juíza, orienta que os magistrados, no geral, utilezem “com prudência e parcimônia expressões informais, referências culturais e recursos de visual law nos atos jurisdicionais”.

A imagem original provém do episódio “Dupla Identidade” da série animada “Homem-Aranha”, de 1967, onde o protagonista Peter Parker enfrenta um ator criminoso chamado Charles Cameo.

O meme, em circulação desde 2011, representa situações de confusão e ironia, com os personagens idênticos apontando um para o outro como impostores.