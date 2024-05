Justiça condena médico do PCC que guardava 63 kg de cocaína em casa | A TARDE

A Justiça se São Paulo condenou a 8 anos e 9 meses de prisão o médico Alexandre Pedroso Ribeiro, de 56 anos, flagrado com 63 kg de cocaína do Primeiro Comando da Capital (PCC), em outubro de 2021.

O médico do PCC é genro de um titular de cartório e irmão do agente Wagner Ribeiro, conhecido como o “empresário das estrelas” no futebol.

No processo, Alexandre alegou que a cocaína apreendida, avaliada em R$ 7,5 milhões, era para consumo próprio e tentou demonstrar que era “inimputável” – ou seja, não poderia responder por seus atos. Ele está preso desde maio de 2022 e vai cumprir sua pena na cadeia.

Na sentença, o juiz Thomaz Correa Farqui, da 2ª Vara Criminal do Foro de Guarujá, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), disse que a versão do acusado era “completamente inverossímil” e registrou que a carga encontrada com o médico era “suficiente para abastecer os pontos de tráfico de toda região metropolitana da Baixada Santista”.