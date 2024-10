Justiça condena Sikêra Jr. por chamar motorista inocente de estuprador

Justiça condena Sikêra Jr. por chamar motorista que não cometeu crime de estuprador - Foto: Divulgação

O apresentador Sikêra Jr. e a RedeTV! terão de pagar R$ 20 mil a um motorista do Uber que foi chamado de "bandido" e "estuprador" no programa Alerta Nacional em 2022. A condenação se deve ao fato do trabalhador não ter cometido nenhum crime.

A decisão é de segunda instância no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e cabe recurso, segundo coluna da Folha de São Paulo.

O motorista relatava que não havia cometido qualquer crime, mas a sua imagem foi exibida no programa após uma passageira registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil de São Paulo. Ela havia se assustado quando, no início da corrida, o condutor fechou os vidros, abriu um frasco, e passou gel nas mãos. Achando que seria dopada, a mulher gritou e saiu correndo do carro.

Uma perícia concluiu posteriormente que o líquido, que a passageira imaginava ser algum produto químico capaz de sedá-la, era álcool em gel. A investigação foi arquivada e ele inocentado.

Em defesa, Sikêra disse que não cometeu nenhuma ilicitude e afirmou que não citou o nome do motorista e fez apenas comentários genéricos. "Tudo foi feito com ética", diz sua defesa na ação.

À Justiça, a RedeTV! informou não ter responsabilidade sobre o ocorrido, uma vez que o programa era feito por uma produtora independente. No caso, a TV A Crítica de Manaus, onde Sikêra está até hoje.



Além da indenização, a emissora terá de publicar uma retratação em um noticiário de horário nobre, de acordo com o acórdão de 2 de outubro. Procurado pela coluna, Sikêra Jr não respondeu aos contatos.