Justiça encerra recuperação judicial da Americanas após fraude bilionária

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A Justiça do Rio de Janeiro decretou o encerramento do processo de Recuperação Judicial da Americanas nesta segunda-feira, 19. O pedido, aberto em 2023, ocorreu devido à revelação de esquemas de fraudes bilionárias na empresa.

De acordo com a varejista, a empresa cumpriu integralmente as metas do plano aprovado por 91% dos credores. Segundo ela, no primeiro semestre de 2026, as vendas nas lojas avançaram em 9,3% e os ganhos de eficiência operacional somaram R$ 500 milhões.

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O pedido para o encerramento do processo de recuperação judicial atende a um pedido realizado em março deste ano. A decisão foi tomada pela 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro após pareceres favoráveis da Administração Judicial e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Com um rombo de R$ 25 bilhões, o caso Americanas é um dos maiores escândalos de fraude contábil da história corporativa do Brasil.