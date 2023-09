Kayky Brito, Safadão e jogo do Bahia: veja o que bombou na web

No fim de semana, 2 e 3, a web lotou de perguntas sobre o estado de saúde do ator Kayky Brito, internado em estado grave após ter sido atropelado no Rio de Janeiro. O cantor Wesley Safadão também deixou os brasileiros surpresos após anunciar uma pausa na carreira devido a questões de saúde.

Como sempre, o esporte esteve no centro das pesquisas do domingo. Os internautas buscaram por informações a respeito de diversas partidas e esportes, incluindo a de Bahia x Vasco, que terminou em um empate de 1 a 1, com o tricolor dentro de casa, na Arena Fonte Nova.

A programação do festival de música The Town, que reuniu diversas atrações internacionais em São Paulo, esteve ainda entre os temas mais procurados. Confira os principais destaques, segundo o Google Trends:

Sábado

Politraumatismo e Kayky Brito

O termo politraumatismo foi um dos mais pesquisados devido a situação do ator Kayky Brito. Ele foi atropelado na madrugada de sábado, 2, e o estado de saúde é considerado gravíssimo - ele teve politrauma corporal e traumatismo craniano.

Conforme boletim mais atual, o artista continua sedado e intubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital Copa D'Or.

The Town

A primeira edição do The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, começou no sábado. O evento, que é dos mesmos organizadores do Rock in Rio, acontece por dois fins de semana seguidos.

A programação conta com nomes internacionais de peso como Bruno Mars, Foo Fighters, Post Malone e Maroon 5.

Bienal do Livro

Considerado um dos maiores festivais de literatura, cultura e entretenimento do país, a Bienal do Livro segue até o dia 10 de setembro reunindo autores e personalidades.

São esperados 380 autores em mais de 200 horas de programação com nomes como: Carla Madeira, Valter Hugo Mãe, Vera Holtz, Julia Quinn, Conceição Evaristo, Holly Black, Lázaro Ramos, Mauricio de Sousa, Aílton Krenak, Ana Maria Machado, Eliane Brum, Itamar Vieira, Klara Castanho e Joice Berth. O Portal A TARDE foi convidado para acompanhar os dois primeiros dias, veja aqui.

Domingo

Wesley Safadão

O cantor Wesley Safadão anunciou, por meio das redes sociais, neste domingo, 3, que fará uma pausa em sua agenda de shows por tempo indeterminado. O artista, de 34 anos, disse que está com "problemas de saúde". "Em breve estarei de volta, até lá espero contar com o apoio de todos vocês", escreveu o cantor na legenda da publicação.

Luciano Huck

O apresentador Luciano Huck completou 56 anos no domingo, 3, e recebeu uma declaração de amor da esposa, a apresentadora Angelica, além de uma comemoração especial no “Domingão” na edição que foi ao ar.

Bahia x Vasco da Gama

A partida entre Bahia e Vasco da Gama rendeu mais de 200 mil pesquisas. Os times empataram na Arena Fonte Nova, em um jogo brigado, marcado por muitas faltas.Com o resultado, o Tricolor vai aos 22 pontos e continua na 16ª colocação, enquanto o Cruzmaltino chega aos 17 pontos, parado na 18ª posição.

O Bahia volta a campo dia 14 de setembro, contra o equipe do Coritiba, em partida que será realizada no estádio Couto Pereira. Já o Vasco joga no próximo dia 16, em clássico carioca contra o Fluminense.