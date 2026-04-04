KitKat lança rastreador após roubo de 12 toneladas de chocolate; entenda

Chocolate KitKat - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Após perder 12 toneladas de carga de chocolate durante um transporte na Europa, nesta quarta-feira, 1º, a KitKat pediu auxilio ao público ao divulgar uma ferramenta online para que os seus consumidores verifiquem se os seus produtos fazem parte dos lotes que desapareceram, segundo informações divulgadas pela Fox News.

Rastreador de chocolate

O anúncio do mecanismo para rastrear as barras de chocolates perdidas foi anunciado no dia 1 de abril, data que gerou dúvidas nas redes sociais por se tratar do Dia da Mentira, a marca reforçou que a iniciativa é verdadeira.

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“Alguém realmente roubou 12 toneladas de KitKats. E nós realmente queremos saber para onde elas foram”, disse a empresa em uma publicação no X. “Por isso, criamos um Rastreador de KitKat Roubado que permite verificar se o seu KitKat faz parte do lote desaparecido. Ajude-nos a encontrá-los. Use o Rastreador de KitKat Roubado. Link na bio", ressaltou a marca.

O dispositivo está disponível na página “Stolen KitKat Tracker” (rastreador de KitKat roubado), o consumidor deve inserir no formulário o número do código presente no produto. Caso seja identificado o lote subtraído, o sistema orienta o usuário a fornecer mais informações sobre a aquisição do produto.

O que aconteceu?

No dia 28 de março, a KitKat comunicou que cerca de 413 mil barras de chocolate suam após deixarem uma fábrica no centro da Itália em direção à Polônia, no qual seriam distribuídas para outros países do continente.