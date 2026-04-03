BRASIL NO SUFOCO?
Saiba qual é o grupo mais disputado da Copa pelo Ranking da Fifa
Levantamento mostra equilíbrio na fase de grupos, mas indica chave mais pesada
Por Marina Branco
Siga o A TARDE no Google
Já está tudo definido para a Copa do Mundo de 2026 - e as 48 seleções na corrida pela taça já conseguem mapear a dificuldade de seus respectivos grupos. No entanto, é claro que nem todos estão no mesmo nível de competitividade, e o Ranking da Fifa consegue dar um "spoiler" de quais são os mais difíceis para se classificar.
A comparação entre os grupos mostra um cenário de equilíbrio relativo, com seis chaves reunindo ao menos duas seleções bem posicionadas no ranking mundial.
Leia Também:
Cabeça de chave do Grupo C, a Seleção Brasileira aparece em uma chave considerada intermediária, apenas a oitava mais forte entre as 12 do Mundial.
Apesar disso, o Brasil protagoniza um dos confrontos mais relevantes da primeira fase. O duelo contra o Marrocos reúne duas seleções do top-10 do ranking e é apontado como o quarto jogo mais "pesado" da fase de grupos.
A soma de pontos entre brasileiros e marroquinos ultrapassa a metade da pontuação total do grupo, que ainda conta com Escócia e Haiti, seleções que reduzem o peso geral da chave.
Grupo da França lidera ranking
De acordo com o levantamento, ironicamente, o Grupo I é o mais forte da competição. A chave reúne França, Senegal, Noruega e Iraque, somando 6.564,39 pontos.
O confronto entre franceses e senegaleses, inclusive, é o que apresenta a maior soma de pontos entre duas seleções na fase inicial.
Na sequência aparecem os grupos L (Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá) e J (Argentina, Áustria, Argélia e Jordânia), completando o topo da lista.
Grupo mais fraco
Na outra ponta, o Grupo B, com Canadá, Suíça, Catar e Bósnia e Herzegovina, aparece como o mais fraco do torneio.
Mesmo assim, a análise destaca um dado curioso: a Itália, que ocupa a 12ª posição no ranking, é a seleção mais bem colocada a ficar fora da Copa, após nova eliminação.
Grupos mais fortes
- Grupo I - França, Noruega, Iraque e Senegal (6.564,39 pontos)
- Grupo L - Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá (6.429,99 pontos)
- Grupo J - Argentina, Áustria, Argélia e Jordânia (6.423,97 pontos)
- Grupo F - Holanda, Japão, Suécia e Tunísia (6.416,12 pontos)
- Grupo K - Portugal, Colômbia, RD Congo e Uzbequistão (6.400,61 pontos)
- Grupo D - Estados Unidos, Austrália, Paraguai e Tunísia (6.356,34 pontos)
- Grupo H - Espanha, Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde (6.337,03 pontos)
- Grupo C - Brasil, Marrocos, Escócia e Haiti (6.307,09 pontos)
- Grupo A - México, Coreia do Sul. República Tcheca e África do Sul (6.201,73 pontos)
- Grupo G - Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia ( 6.194,82 pontos)
- Grupo E - Alemanha, Equador, Costa do Marfim e Curação (6.152,78 pontos)
- Grupo B - Canadá, Suíça, Catar e Bósnia (6.046,68 pontos)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes