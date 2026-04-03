Saiba qual é o grupo mais disputado da Copa pelo Ranking da Fifa

Copa do Mundo de 2026 - Foto: Fifa

Já está tudo definido para a Copa do Mundo de 2026 - e as 48 seleções na corrida pela taça já conseguem mapear a dificuldade de seus respectivos grupos. No entanto, é claro que nem todos estão no mesmo nível de competitividade, e o Ranking da Fifa consegue dar um "spoiler" de quais são os mais difíceis para se classificar.

A comparação entre os grupos mostra um cenário de equilíbrio relativo, com seis chaves reunindo ao menos duas seleções bem posicionadas no ranking mundial.

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Cabeça de chave do Grupo C, a Seleção Brasileira aparece em uma chave considerada intermediária, apenas a oitava mais forte entre as 12 do Mundial.

Apesar disso, o Brasil protagoniza um dos confrontos mais relevantes da primeira fase. O duelo contra o Marrocos reúne duas seleções do top-10 do ranking e é apontado como o quarto jogo mais "pesado" da fase de grupos.

A soma de pontos entre brasileiros e marroquinos ultrapassa a metade da pontuação total do grupo, que ainda conta com Escócia e Haiti, seleções que reduzem o peso geral da chave.

Grupos da Copa do Mundo | Foto: Fifa

Grupo da França lidera ranking

De acordo com o levantamento, ironicamente, o Grupo I é o mais forte da competição. A chave reúne França, Senegal, Noruega e Iraque, somando 6.564,39 pontos.

O confronto entre franceses e senegaleses, inclusive, é o que apresenta a maior soma de pontos entre duas seleções na fase inicial.

Na sequência aparecem os grupos L (Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá) e J (Argentina, Áustria, Argélia e Jordânia), completando o topo da lista.

Grupo mais fraco

Na outra ponta, o Grupo B, com Canadá, Suíça, Catar e Bósnia e Herzegovina, aparece como o mais fraco do torneio.

Mesmo assim, a análise destaca um dado curioso: a Itália, que ocupa a 12ª posição no ranking, é a seleção mais bem colocada a ficar fora da Copa, após nova eliminação.

Grupos mais fortes