INUSITADO

Lagartixa impede entrega de intimação em São Paulo

Objetivo da diligência seria informar a realização de um exame pericial

03/09/2025 - 8:15 h | Atualizada em 03/09/2025 - 9:40
Lagartixas estavam na campainha do endereço indicado
Um oficial de Justiça de São Paulo, se recusou a intimar um suspeito por haver duas lagartixas na campainha do endereço indicado.

Na certidão enviada ao tribunal no último dia 26 de agosto, foi afirmado que, além da presença dos répteis, a campainha estava “muito empoeirada” e que isso comprometia sua atuação “no aspecto da insalubridade”.

O objetivo da diligência seria informar Alan Rodrigues da Silva, suspeito de receptação, sobre a realização de um exame pericial, no dia seguinte, para verificar sua sanidade, no Fórum Criminal da Barra Funda.

Alan Rodrigues da Silva foi acusado de se apropriar de um telefone celular, o qual havia sido perdido. De acordo com ele, o aparelho foi encontrado na Avenida São João, no centro da capital paulista.

Dois meses depois, foi abordado pela Polícia Militar em uma suposta atitude suspeita e disse que não sabia que o celular havia sido furtado. À época, o caso foi registrado como receptação.

Após o oficial de Justiça informar que o mandado não havia sido cumprido, a promotora determinou uma nova diligência na casa de Alan para a entrega da intimação sobre o exame.

x