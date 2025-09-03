JUSTIÇA DESPORTIVA
STJD usará vídeo de apostador em julgamento de Bruno Henrique
Atacante do Flamengo pode pegar até 2 anos de suspensão após denúncia de envolvimento em esquema de apostas no Brasileirão.
Por Redação
O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, será julgado nesta quinta-feira, 4, pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em processo que apura a suspeita de envolvimento em esquema de apostas. O jogador é acusado de ter recebido um cartão amarelo de forma proposital, no duelo contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023.
Uma das novidades no julgamento será a utilização de um vídeo em que Douglas Ribeiro Pina Barcelos, investigado por participação em jogos de azar, afirma ter tido conhecimento antecipado de que o atleta seria advertido. O STJD solicitou acesso ao material após Barcelos firmar acordo de não persecução penal com o Ministério Público.
Leia Também:
Barcelos, indiciado por ter apostado no cartão de Bruno Henrique, declarou às autoridades que sabia da punição antes da partida. Ele é amigo de Wander Nunes Pinto Júnior, irmão do jogador, que teria compartilhado a informação sobre a advertência no confronto com o Santos.
A Procuradoria denunciou Bruno Henrique com base em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): o 243, que trata de atuar de forma prejudicial à própria equipe, e o 243-A, que trata de condutas contrárias à ética desportiva com o objetivo de influenciar resultados.
Se condenado, o atacante pode ser suspenso por até dois anos, além de cumprir 24 partidas de suspensão adicionais, e ainda receber multa de até R$ 200 mil.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes