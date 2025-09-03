Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JUSTIÇA DESPORTIVA

STJD usará vídeo de apostador em julgamento de Bruno Henrique

Atacante do Flamengo pode pegar até 2 anos de suspensão após denúncia de envolvimento em esquema de apostas no Brasileirão.

Redação

Por Redação

03/09/2025 - 7:42 h
O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, é julgado pelo STJD por suspeita de aposta em cartão amarelo contra o Santos no Brasileirão de 2023. Ele pode ser suspenso por até 2 anos e multado em R$ 200 mil.
O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, é julgado pelo STJD por suspeita de aposta em cartão amarelo contra o Santos no Brasileirão de 2023. Ele pode ser suspenso por até 2 anos e multado em R$ 200 mil. -

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, será julgado nesta quinta-feira, 4, pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em processo que apura a suspeita de envolvimento em esquema de apostas. O jogador é acusado de ter recebido um cartão amarelo de forma proposital, no duelo contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023.

Uma das novidades no julgamento será a utilização de um vídeo em que Douglas Ribeiro Pina Barcelos, investigado por participação em jogos de azar, afirma ter tido conhecimento antecipado de que o atleta seria advertido. O STJD solicitou acesso ao material após Barcelos firmar acordo de não persecução penal com o Ministério Público.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Djokovic elimina Fritz e faz dancinha em homenagem à filha no US Open
Com queda nas duplas, tênis brasileiro encerra jornada no US Open
Jean Lucas deve iniciar Brasil x Chile no banco; veja provável time

Barcelos, indiciado por ter apostado no cartão de Bruno Henrique, declarou às autoridades que sabia da punição antes da partida. Ele é amigo de Wander Nunes Pinto Júnior, irmão do jogador, que teria compartilhado a informação sobre a advertência no confronto com o Santos.

A Procuradoria denunciou Bruno Henrique com base em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): o 243, que trata de atuar de forma prejudicial à própria equipe, e o 243-A, que trata de condutas contrárias à ética desportiva com o objetivo de influenciar resultados.

Se condenado, o atacante pode ser suspenso por até dois anos, além de cumprir 24 partidas de suspensão adicionais, e ainda receber multa de até R$ 200 mil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão Bruno Henrique flamengo santos STJD

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, é julgado pelo STJD por suspeita de aposta em cartão amarelo contra o Santos no Brasileirão de 2023. Ele pode ser suspenso por até 2 anos e multado em R$ 200 mil.
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, é julgado pelo STJD por suspeita de aposta em cartão amarelo contra o Santos no Brasileirão de 2023. Ele pode ser suspenso por até 2 anos e multado em R$ 200 mil.
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, é julgado pelo STJD por suspeita de aposta em cartão amarelo contra o Santos no Brasileirão de 2023. Ele pode ser suspenso por até 2 anos e multado em R$ 200 mil.
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, é julgado pelo STJD por suspeita de aposta em cartão amarelo contra o Santos no Brasileirão de 2023. Ele pode ser suspenso por até 2 anos e multado em R$ 200 mil.
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

x