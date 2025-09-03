STJD usará vídeo de apostador em julgamento de Bruno Henrique

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, é julgado pelo STJD por suspeita de aposta em cartão amarelo contra o Santos no Brasileirão de 2023. Ele pode ser suspenso por até 2 anos e multado em R$ 200 mil. - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, será julgado nesta quinta-feira, 4, pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em processo que apura a suspeita de envolvimento em esquema de apostas. O jogador é acusado de ter recebido um cartão amarelo de forma proposital, no duelo contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023.

Uma das novidades no julgamento será a utilização de um vídeo em que Douglas Ribeiro Pina Barcelos, investigado por participação em jogos de azar, afirma ter tido conhecimento antecipado de que o atleta seria advertido. O STJD solicitou acesso ao material após Barcelos firmar acordo de não persecução penal com o Ministério Público.

Barcelos, indiciado por ter apostado no cartão de Bruno Henrique, declarou às autoridades que sabia da punição antes da partida. Ele é amigo de Wander Nunes Pinto Júnior, irmão do jogador, que teria compartilhado a informação sobre a advertência no confronto com o Santos.

A Procuradoria denunciou Bruno Henrique com base em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): o 243, que trata de atuar de forma prejudicial à própria equipe, e o 243-A, que trata de condutas contrárias à ética desportiva com o objetivo de influenciar resultados.

Se condenado, o atacante pode ser suspenso por até dois anos, além de cumprir 24 partidas de suspensão adicionais, e ainda receber multa de até R$ 200 mil.