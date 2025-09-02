Menu
HOME > ESPORTES
FIM DA PARTICIPAÇÃO

Com queda nas duplas, tênis brasileiro encerra jornada no US Open

Luisa Stefani e Fernando Romboli foram eliminados nesta terça-feira, 2

João Grassi

Por João Grassi

02/09/2025 - 19:39 h
Luisa Stefani (esquerda) e Timea Babos (direita)
Luisa Stefani (esquerda) e Timea Babos (direita)

Está encerrada a participação do Brasil no US Open. Competindo nas duplas, a medalhista olímpica Luisa Stefani foi eliminada nesta terça-feira, 2, na fase de quartas de final.

Stefani e sua parceira, a húngara Timea Babos, foram derrotadas para a dupla formada pela canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe.

Stefani e Babos começaram a partida voando, vencendo o primeiro set por 6 a 0. No entanto, sofreram a virada com um duplo 4/6 e saíram derrotadas.

João Fonseca faz história e alcança melhor ranking da carreira
João Fonseca perde para tcheco e se despede do US Open
Bia Haddad perde para tenista da casa e se despede do US Open

Fernando Romboli cai nas duplas masculinas

Em jogo válido pelas oitavas de final do US Open, o brasileiro Fernando Romboli foi eliminado, também nesta terça, nas duplas masculinas.

John-Patrick Smith (esquerda) e Fernando Romboli (direita)
John-Patrick Smith (esquerda) e Fernando Romboli (direita) | Foto: Manuela Davies/USTA

Romboli e seu parceiro australiano John-Patrick Smith perderam, por 2 sets a 1, para a dupla formada pelo croata Nikola Mektić e pelo norte-americano Rajeev Ram. Foram parciais de 7/6, 5/7 e 5/7.

x