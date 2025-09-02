FIM DA PARTICIPAÇÃO
Com queda nas duplas, tênis brasileiro encerra jornada no US Open
Luisa Stefani e Fernando Romboli foram eliminados nesta terça-feira, 2
Por João Grassi
Está encerrada a participação do Brasil no US Open. Competindo nas duplas, a medalhista olímpica Luisa Stefani foi eliminada nesta terça-feira, 2, na fase de quartas de final.
Stefani e sua parceira, a húngara Timea Babos, foram derrotadas para a dupla formada pela canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe.
Stefani e Babos começaram a partida voando, vencendo o primeiro set por 6 a 0. No entanto, sofreram a virada com um duplo 4/6 e saíram derrotadas.
Fernando Romboli cai nas duplas masculinas
Em jogo válido pelas oitavas de final do US Open, o brasileiro Fernando Romboli foi eliminado, também nesta terça, nas duplas masculinas.
Romboli e seu parceiro australiano John-Patrick Smith perderam, por 2 sets a 1, para a dupla formada pelo croata Nikola Mektić e pelo norte-americano Rajeev Ram. Foram parciais de 7/6, 5/7 e 5/7.
