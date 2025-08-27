Menu
ESPORTES
FIM DA LINHA

João Fonseca perde para tcheco e se despede do US Open

Tenista brasileiro foi eliminado nesta quarta-feira, 27

João Grassi

Por João Grassi

27/08/2025 - 17:03 h | Atualizada em 27/08/2025 - 17:34
João Fonseca está fora do US Open
João Fonseca está fora do US Open -

João Fonseca está fora do US Open. O jovem tenista foi eliminado na segunda rodada, nesta quarta-feira, 27, ao perder para o tcheco Tomas Machac.

O brasileiro de 19 anos foi derrotado pelo número 22 do mundo por 3 sets a 0. As parciais foram de 7/6, 6/2 e 6/3, em pouco menos de duas horas de duração.

Fonseca agora aguarda o término do Grand Slam de Nova Iorque para saber se conseguirá superar a 44ª colocação da ATP, a melhor de sua carreira até então. Por enquanto, o brasileiro está na 41ª posição do ranking em tempo real.

O próximo torneio de João Fonseca deve ser a Copa Davis, entre os dias 12 e 14 de setembro. O Brasil enfrenta a Grécia.

x