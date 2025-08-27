TÊNIS
João Fonseca na segunda rodada do US Open: horário e onde assistir
Brasileiro de 19 anos busca vaga inédita contra Tomas Machac
Por Redação
João Fonseca volta à quadra nesta quarta-feira, 27, por volta das 13h, para disputar a segunda rodada do US Open. O brasileiro de apenas 19 anos terá pela frente o tcheco Tomas Machac, atual número 22 do ranking mundial da ATP. A partida terá transmissão dos canais sportv3, ESPN 2 e Disney+.
Será o primeiro duelo oficial entre os dois tenistas. Machac, de 24 anos, chega embalado após superar o italiano Luca Nardi com autoridade: 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/1 e 6/1. O tcheco vive a melhor fase da carreira.
Em março de 2025, alcançou a 20ª posição no ranking, sua marca histórica, depois de conquistar o primeiro título de ATP em Acapulco. Além disso, foi campeão olímpico nas duplas mistas em Paris 2024, ao lado de Katerina Siniakova. Curiosamente, a dupla havia anunciado o fim do relacionamento duas semanas antes da conquista, mas comemorou a medalha de ouro com um beijo no pódio.
Do outro lado, Fonseca chega motivado pela vitória sobre o sérvio Miomir Kecmanovic, número 42 do mundo, por 3 sets a 0 na estreia. Apesar do bom desempenho, o jovem brasileiro deixou uma preocupação no ar ao passar mal no fim da partida. Ele chegou a vomitar em quadra, mas logo se recuperou: "Acho que foi um pouco de tensão, enfim, não sei dizer muito bem. Foi um sentimento ruim, depois que vomitei me senti bem melhor".
João Fonseca x Tomas Machac: horário e onde assistir
- Data: quarta-feira, 27 de agosto
- Horário: por volta das 13h
- Onde assistir: sportv3, ESPN 2 e Disney
