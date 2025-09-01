Menu
HOME > ESPORTES
ELIMINAÇÃO

Bia Haddad perde para tenista da casa e se despede do US Open

Campanha em Nova Iorque foi a melhor da tenista brasileira em Grand Slams na temporada

João Grassi

Por João Grassi

01/09/2025 - 23:49 h | Atualizada em 02/09/2025 - 0:05
Bia Haddad Maia caiu nas oitavas de final do US Open
Bia Haddad Maia caiu nas oitavas de final do US Open

Chegou ao fim a participação de Beatriz Haddad Maia no US Open 2025. Em uma atuação abaixo do esperado, a brasileira foi eliminada nesta noite de segunda-feira, 1º, na fase de oitavas de final.

Atual 22ª colocada no ranking da WTA, Bia Haddad foi derrotada pela norte-americana Amanda Anisimova, número 9 do mundo, por 2 sets a 0. Foram parciais de 6/0 e 6/3.

Com a queda, a paulista de 29 anos não consegue repetir o seu melhor desempenho no US Open, quando alcançou as quartas de final. A campanha, no entanto, foi sua melhor em Grand Slams na temporada.

Bia Haddad atropela grega e vai às oitavas de final do US Open
Bia Haddad chega pela segunda vez seguida à terceira rodada do US Open
Brasil no US Open: Bia Haddad estreia bem e vence britânica

Agora, Bia retorna ao Brasil para a disputa do WTA 250 de São Paulo. O torneio na capital paulista começa no próximo sábado, 6, e vai até o dia 14.

x