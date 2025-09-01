ELIMINAÇÃO
Bia Haddad perde para tenista da casa e se despede do US Open
Campanha em Nova Iorque foi a melhor da tenista brasileira em Grand Slams na temporada
Por João Grassi
Chegou ao fim a participação de Beatriz Haddad Maia no US Open 2025. Em uma atuação abaixo do esperado, a brasileira foi eliminada nesta noite de segunda-feira, 1º, na fase de oitavas de final.
Atual 22ª colocada no ranking da WTA, Bia Haddad foi derrotada pela norte-americana Amanda Anisimova, número 9 do mundo, por 2 sets a 0. Foram parciais de 6/0 e 6/3.
Com a queda, a paulista de 29 anos não consegue repetir o seu melhor desempenho no US Open, quando alcançou as quartas de final. A campanha, no entanto, foi sua melhor em Grand Slams na temporada.
Leia Também:
Agora, Bia retorna ao Brasil para a disputa do WTA 250 de São Paulo. O torneio na capital paulista começa no próximo sábado, 6, e vai até o dia 14.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes