João Fonseca faz história e alcança melhor ranking da carreira

João Fonseca alcança o 42º lugar no ranking ATP, melhor posição da carreira, e entra para a história como o 9º melhor brasileiro do tênis mundial. - Foto: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O ano de 2025 segue especial para João Fonseca. Apesar da eliminação na segunda rodada do US Open diante do tcheco Tomáš Macháč, número 21 do mundo, o carioca deixou Nova York com um feito marcante: a melhor posição de sua carreira no ranking da ATP. O brasileiro aparece agora no 42º lugar, com 1129 pontos, consolidando-se como o único representante do país dentro do top 100.

A nova marca coloca Fonseca como o 9º melhor brasileiro da história do ranking masculino, superando diversas gerações de atletas e se aproximando de nomes consagrados do tênis nacional. Na lista, ainda figuram conquistas históricas como a liderança mundial de Gustavo Kuerten, o 21º lugar de Thomaz Bellucci e a 25ª posição de Fernando Meligeni. Considerando homens e mulheres, somando o ranking da WTA, Fonseca é hoje o 12º tenista mais bem colocado do Brasil em todos os tempos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mesmo com adversários próximos na tabela, como o espanhol Pedro Martínez e o francês Quentin Halys — que ainda disputam o Challenger de Gênova —, a posição do brasileiro não corre riscos, já que nenhum dos dois poderia ultrapassá-lo mesmo em caso de título.

O bom momento é reflexo de uma temporada consistente. Só em 2025, Fonseca levantou dois troféus importantes: o ATP 250 de Buenos Aires e o Challenger de Phoenix. Se fosse considerado apenas o desempenho deste ano, o carioca estaria ainda mais alto, ocupando a 35ª colocação na corrida da ATP.