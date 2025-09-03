Djokovic elimina Fritz e faz dancinha em homenagem à filha no US Open

Djokovic supera Fritz e vai enfrentar Alcaraz na semi do US Open - Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Novak Djokovic segue firme em busca do quinto título do US Open. Nesta terça-feira, 2, o sérvio superou o americano Taylor Fritz por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 7/5, 4/6 e 6/4, em uma batalha de 3h24, garantindo vaga na semifinal do Grand Slam nova-iorquino pela 14ª vez na carreira.

Apesar do triunfo, o número 7 do mundo admitiu que não se sentiu no controle durante todo o jogo. Fritz mostrou consistência nos games de saque, mas esbarrou na solidez do sérvio nos momentos decisivos. Os números comprovam o equilíbrio: o americano venceu 126 pontos, apenas quatro a menos que Djokovic, e cometeu 42 erros não forçados, contra 40 do rival.

O histórico entre os dois, no entanto, mostra ampla superioridade do sérvio. Com a vitória, Djokovic ampliou para 11 a 0 sua invencibilidade diante de Fritz.

Após a partida, o sérvio roubou a cena com uma comemoração diferente no centro da quadra: uma pequena dancinha que arrancou aplausos e risos da torcida. O gesto, explicou ele, foi um presente de aniversário para sua filha Tara, que completou oito anos na segunda-feira, 1.

"Faltavam 20 minutos para a meia-noite, então ainda era o aniversário da minha filha aqui em Nova York. Esse foi o meu presente para ela. A dança é de um filme de animação K-Pop chamado Demon Hunters, e a música se chama Soda Pop. Minha filha me ensinou a coreografia em casa. Não sei se fiz direito, mas espero que ela sorria quando acordar e assistir", disse Djokovic.

Classificado, o sérvio terá pela frente Carlos Alcaraz em mais um duelo de alto nível no circuito. Será o nono encontro entre eles e o quarto em torneios de Grand Slam. Nos majors, cada um soma duas vitórias, mas o retrospecto geral favorece Djokovic, com cinco triunfos contra três do espanhol.

O histórico recente também joga a favor do sérvio: nas quadras duras, ele venceu as três partidas disputadas contra Alcaraz. Além disso, carrega a lembrança positiva do ouro olímpico conquistado em Paris em 2024, quando superou o jovem espanhol.