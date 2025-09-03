MAU TEMPO
Travessia Salvador-Mar Grande permanece suspensa neste quarta-feira
Salvador-Morro de São Paulo segue operando com conexão em Itaparica
Por Victoria Isabel
A Travessia Salvador-Mar Grande permanece suspensa nesta quarta-feira, 3, devido ao mau tempo. O serviço foi interrompido desde as primeiras horas de terça-feira, 2, devido as condições desfavoráveis de navegação na Baía de Todos-os-Santos.
De acordo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a medida segue recomendação da Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia, que emitiu comunicado alertando sobre ressaca e ondas de até 2,5 metros na faixa litorânea entre Salvador e Maceió.
A medida também é válida para as escunas, que realizam passeios turísticos pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos.
Leia Também:
Travessia Salvador-Morro de São Paulo
Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo opera nesta quarta-feira, mas de forma adaptada, com conexão terrestre em Itaparica. Devido às condições do mar, os catamarãs não estão realizando o trajeto direto.
O percurso com conexão inclui saída do Terminal Náutico, em Salvador, com parada no Terminal de Itaparica. De lá, os passageiros seguem de ônibus dos operadores, até o Terminal de Ponta do Curral, em Valença, onde embarcam em lanchas para o trecho final até o Morro de São Paulo.
Com a conexão, o tempo total de viagem é de aproximadamente 3h20 – cerca de uma hora a mais do que o trajeto direto de catamarã. As partidas de Salvador ocorrem às 9h e 10h30, e os retornos do Morro de São Paulo são às 11h30 e 14h.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes