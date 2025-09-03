Travessia Salvador-Mar Grande permanece suspensa neste quarta-feira

Medida segue recomendação da Marinha do Brasil - Foto: Divulgação | Astramab

A Travessia Salvador-Mar Grande permanece suspensa nesta quarta-feira, 3, devido ao mau tempo. O serviço foi interrompido desde as primeiras horas de terça-feira, 2, devido as condições desfavoráveis de navegação na Baía de Todos-os-Santos.

De acordo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a medida segue recomendação da Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia, que emitiu comunicado alertando sobre ressaca e ondas de até 2,5 metros na faixa litorânea entre Salvador e Maceió.

A medida também é válida para as escunas, que realizam passeios turísticos pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo opera nesta quarta-feira, mas de forma adaptada, com conexão terrestre em Itaparica. Devido às condições do mar, os catamarãs não estão realizando o trajeto direto.

O percurso com conexão inclui saída do Terminal Náutico, em Salvador, com parada no Terminal de Itaparica. De lá, os passageiros seguem de ônibus dos operadores, até o Terminal de Ponta do Curral, em Valença, onde embarcam em lanchas para o trecho final até o Morro de São Paulo.

Com a conexão, o tempo total de viagem é de aproximadamente 3h20 – cerca de uma hora a mais do que o trajeto direto de catamarã. As partidas de Salvador ocorrem às 9h e 10h30, e os retornos do Morro de São Paulo são às 11h30 e 14h.