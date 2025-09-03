Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MAU TEMPO

Travessia Salvador-Mar Grande permanece suspensa neste quarta-feira

Salvador-Morro de São Paulo segue operando com conexão em Itaparica

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

03/09/2025 - 7:38 h
Medida segue recomendação da Marinha do Brasil
Medida segue recomendação da Marinha do Brasil -

A Travessia Salvador-Mar Grande permanece suspensa nesta quarta-feira, 3, devido ao mau tempo. O serviço foi interrompido desde as primeiras horas de terça-feira, 2, devido as condições desfavoráveis de navegação na Baía de Todos-os-Santos.

De acordo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a medida segue recomendação da Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia, que emitiu comunicado alertando sobre ressaca e ondas de até 2,5 metros na faixa litorânea entre Salvador e Maceió.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A medida também é válida para as escunas, que realizam passeios turísticos pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos.

Leia Também:

VLT de Salvador chegará à Base Naval com requalificação de via histórica
Mobilidade antirracista expõe desigualdades no transporte público de Salvador
Mau tempo provoca suspensão da Travessia Salvador-Mar Grande

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo opera nesta quarta-feira, mas de forma adaptada, com conexão terrestre em Itaparica. Devido às condições do mar, os catamarãs não estão realizando o trajeto direto.

O percurso com conexão inclui saída do Terminal Náutico, em Salvador, com parada no Terminal de Itaparica. De lá, os passageiros seguem de ônibus dos operadores, até o Terminal de Ponta do Curral, em Valença, onde embarcam em lanchas para o trecho final até o Morro de São Paulo.

Com a conexão, o tempo total de viagem é de aproximadamente 3h20 – cerca de uma hora a mais do que o trajeto direto de catamarã. As partidas de Salvador ocorrem às 9h e 10h30, e os retornos do Morro de São Paulo são às 11h30 e 14h.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Chuva mau tempo Travessia Salvador-Mar Grande

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Medida segue recomendação da Marinha do Brasil
Play

Vídeo: ferro-velho é interditado por receptar cabos roubados em Salvador

Medida segue recomendação da Marinha do Brasil
Play

Corpo de jovem desaparecido é encontrado na praia de Amaralina

Medida segue recomendação da Marinha do Brasil
Play

Bombeiros retomam buscas de jovem desaparecido na praia de Amaralina

Medida segue recomendação da Marinha do Brasil
Play

Batida com três carros deixa uma pessoa ferida na Av. Tancredo Neves

x