BRASIL
BRASIL

LBV promove evento que celebra 25 anos de Fórum Mundial

Edição abordará consciência humana, espiritualidade e diálogo entre ciência e fé

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

22/10/2025 - 13:19 h
Sede do LBV em Fortaleza
Sede do LBV em Fortaleza

A Legião da Boa Vontade (LBV) promove, nestas quarta, 22, e quinta-feira, 23, a edição comemorativa dos 25 anos do Fórum Mundial Espírito e Ciência. O evento acontecerá no formato online.

Hoje, na abertura, a partir das 19h, a abertura contará com uma mensagem José de Paiva Netto — ex-presidente da LBV falecido no último dia 7 de outubro. Na ocasião, será exibido um pronunciamento de 2003 com o tema “Questão de morte ou de vida?”.

Já amanhã haverá um ciclo de palestras que abordará fenômenos da consciência humana e interações interdimensionais, explorando fronteiras entre Ciência e Espiritualidade, com a participação de especialistas do Brasil e dos Estados Unidos.

O evento, que integra a programação especial dos 36 anos do Templo da Boa Vontade (TBV), em Brasília, é gratuito e oferece certificado de participação. Interessados podem realizar inscrição pela plataforma Sympla.

Outras informações estão disponíveis no site oficial e no canal no YouTube (@ForumEspiritoeCiencia).

Criado em 2000, pelo jornalista, escritor e compositor José de Paiva Netto, o Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV tornou-se referência internacional ao reunir cientistas, pensadores e lideranças religiosas em um espaço de diálogo fraterno sobre temas que conectam “Ciência e Fé”.

Haverá também a possibilidade de realizar doações voluntárias para apoiar a manutenção do Fórum e suas ações permanentes.

Fórum Mundial Espírito e Ciência lbv Paiva Netto

