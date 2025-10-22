LBV promove evento que celebra 25 anos de Fórum Mundial

Sede do LBV em Fortaleza - Foto: Divulgação/LBV

A Legião da Boa Vontade (LBV) promove, nestas quarta, 22, e quinta-feira, 23, a edição comemorativa dos 25 anos do Fórum Mundial Espírito e Ciência. O evento acontecerá no formato online.

Hoje, na abertura, a partir das 19h, a abertura contará com uma mensagem José de Paiva Netto — ex-presidente da LBV falecido no último dia 7 de outubro. Na ocasião, será exibido um pronunciamento de 2003 com o tema “Questão de morte ou de vida?”.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Já amanhã haverá um ciclo de palestras que abordará fenômenos da consciência humana e interações interdimensionais, explorando fronteiras entre Ciência e Espiritualidade, com a participação de especialistas do Brasil e dos Estados Unidos.

O evento, que integra a programação especial dos 36 anos do Templo da Boa Vontade (TBV), em Brasília, é gratuito e oferece certificado de participação. Interessados podem realizar inscrição pela plataforma Sympla.

Outras informações estão disponíveis no site oficial e no canal no YouTube (@ForumEspiritoeCiencia).

Criado em 2000, pelo jornalista, escritor e compositor José de Paiva Netto, o Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV tornou-se referência internacional ao reunir cientistas, pensadores e lideranças religiosas em um espaço de diálogo fraterno sobre temas que conectam “Ciência e Fé”.

Haverá também a possibilidade de realizar doações voluntárias para apoiar a manutenção do Fórum e suas ações permanentes.