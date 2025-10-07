Presidente da LBV, José de Paiva Netto morre aos 84 anos

José de Paiva Netto - Foto: Reprodução/Divulgação

O escritor, jornalista, radialista, compositor e educador brasileiro José de Paiva Netto morreu aos 84 anos nesta terça-feira, 7, no Rio de Janeiro, segundo a Legião da Boa Vontade (LBV), da qual era presidente.

Paiva estava internado no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo.As causas da morte não foram divulgadas. As homenagens ocorrerão nesta quarta-feira, 8, em São Paulo, em cerimônia aberta ao público.

A morte foi confirmada pela LBV por meio de nota oficial, que também prestou homenagem a Paiva Netto: “Graças à sua capacidade empreendedora, consolidou a LBV como um dos maiores movimentos humanitários do planeta, que atende diariamente milhares de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, tornando a Instituição referência em Educação, Assistência Social, Atuação Humanitária e Comunicação Social e Educativa.”

Reconhecido por sua atuação social e educacional, Paiva Netto liderou a LBV por décadas, consolidando-a como um dos maiores movimentos humanitários do mundo. Criou a Pedagogia do Afeto e do Cidadão Ecumênico, unindo valores espirituais à formação cidadã.



Fundador do Templo da Boa Vontade, em Brasília, e do Fórum Mundial Espírito e Ciência, foi autor de obras traduzidas para mais de 25 idiomas, vendendo mais de 10 milhões de exemplares. Recebeu diversas condecorações, incluindo a Ordem do Rio Branco e a Medalha do Pacificador.

Paiva Netto deixa a esposa Lucimara Augusta, filhos, netos e bisneto.