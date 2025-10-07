Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Zé Dirceu defende que Bolsonaro fique em prisão domiciliar: "Justo"

Petista surpreende ao sugerir pena branda para ex-presidente Petista surpreende ao sugerir pena branda para ex-presidente

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

07/10/2025 - 7:00 h
Ex-ministro defende que Bolsonaro permaneça em casa
Ex-ministro defende que Bolsonaro permaneça em casa -

O ex-ministro petista José Dirceu (PT) saiu em defesa do cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado pela trama golpista, em regime domiciliar. A declaração ocorreu nesta segunda-feira, 6, durante entrevista.

Leia Também:

De olho no Legislativo, Avante ganha novos filiados
Gilmar Mendes abre prazo para PGR sobre Marco Temporal
Lula diz acreditar que Senado aprovará isenção do Imposto de Renda

Zé Dirceu, que foi preso após ser condenado no processo do mensalão, citou os problemas de saúde do militar e seu temperamento, e usou como exemplo o também ex-presidente Fernando Collor de Mello, que atualmente está em prisão domiciliar por questões de saúde.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Bolsonaro, que já está em prisão domiciliar, mas em caráter preventivo, tem apresentado problemas, como soluços constantes e vômitos, além de ter passado por uma recente cirurgia após ser diagnosticado com câncer de pele.

Dado o estado de saúde dele, e já que o Fernando Collor está cumprindo prisão em casa, acho que é justo
José Dirceu sobre prisão domiciliar para Bolsonaro

"Dado o estado de saúde dele, e já que o Fernando Collor está cumprindo prisão em casa, acho que é justo. Acho muito improvável colocar presos vulneráveis no sistema penitenciário, que é controlado pelo crime organizado", afirmou o petista em entrevista para a BBC Brasil.

“Me parece que ele é uma pessoa psicossomática, que vai acelerando, muito instável. Não é uma pessoa que tem autocontrole”, completou o ex-ministro.

Bolsonaro condenado

Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por liderar um grupo que tinha como objetivo executar um golpe de Estado após o resultado das eleições presidenciais de 2022, quando foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro José Dirceu Lula prisão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-ministro defende que Bolsonaro permaneça em casa
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Ex-ministro defende que Bolsonaro permaneça em casa
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Ex-ministro defende que Bolsonaro permaneça em casa
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Ex-ministro defende que Bolsonaro permaneça em casa
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x