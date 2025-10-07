Zé Dirceu defende que Bolsonaro fique em prisão domiciliar: "Justo"

Ex-ministro defende que Bolsonaro permaneça em casa - Foto: Lula Marques | Agência Brasil | Sergio Lima | AFP

O ex-ministro petista José Dirceu (PT) saiu em defesa do cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado pela trama golpista, em regime domiciliar. A declaração ocorreu nesta segunda-feira, 6, durante entrevista.

Zé Dirceu, que foi preso após ser condenado no processo do mensalão, citou os problemas de saúde do militar e seu temperamento, e usou como exemplo o também ex-presidente Fernando Collor de Mello, que atualmente está em prisão domiciliar por questões de saúde.

Bolsonaro, que já está em prisão domiciliar, mas em caráter preventivo, tem apresentado problemas, como soluços constantes e vômitos, além de ter passado por uma recente cirurgia após ser diagnosticado com câncer de pele.

"Dado o estado de saúde dele, e já que o Fernando Collor está cumprindo prisão em casa, acho que é justo. Acho muito improvável colocar presos vulneráveis no sistema penitenciário, que é controlado pelo crime organizado", afirmou o petista em entrevista para a BBC Brasil.

“Me parece que ele é uma pessoa psicossomática, que vai acelerando, muito instável. Não é uma pessoa que tem autocontrole”, completou o ex-ministro.

Bolsonaro condenado

Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por liderar um grupo que tinha como objetivo executar um golpe de Estado após o resultado das eleições presidenciais de 2022, quando foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).