SANGUE NOVO
De olho no Legislativo, Avante ganha novos filiados
Sigla na Bahia filiou mais nove novos nomes em evento nesta segunda-feira, 6
Por Rodrigo Tardio
O partido Avante recebeu, nesta segunda feira, 6, mais nove novos filiados para a sigla na Bahia. O evento foi realizado no Hotel Quality, no bairro Stiep, em Salvador.
Além do presidente nacional do Avante, Luis Tibé, estiveram presente o presidente da legenda, na Bahia, Ronaldo Carletto, o secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, o secretário da Agricultura e secretário-geral do partido, Pablo Barrozo, além de outras autoridades, como prefeitos do interior baiano.
Os novos filiados são a presidente e vice do Avante Mulher, Daniela Lacerda e Jéssika de Oliveira, respectivamente; o presidente do Avante Jovem, Lucas Sarmento; Márcio Jandir, que foi candidato a prefeito em Juazeiro: Gerliane Mota, ex-candidata a vice-prefeita de Luís Eduardo Magalhães; Luiza de Deus, pré-candidata a deputada federal por Juazeiro; Fernanda Sá Teles, ex-prefeita de Wanderley; Marcelo Emerenciano, ex-prefeito de Cocos; e Elmo Vaz, ex-prefeito de Irecê. Em discurso, todos demonstraram satisfação em ingressar no partido e o compromisso com a população, através da política.
O presidente nacional, Luís Tibé, ressaltou a força que o partido possui na Bahia, com o trabalho realizado pelo líder estadual, Ronaldo Carletto, de agregar grandes nomes que tem contribuído para trazer credibilidade ao grupo. "Não tenho dúvidas de que o Avante vai ficar muito mais forte aqui no estado, agora também com o Avante Mulher e o Avante Jovem. É muito feliz para um dirigente estar vivenciando isso", declarou.
Ronaldo Carletto, destacou o crescimento do Avante cresce na Bahia e no país. "O Avante é um partido diferenciado, e até no meio do ano que vem, vamos trabalhar para que a gente tenha mais candidatos" afirmou.
Já Pablo Barrozo, disse que a vinda dos novos afiliados reforçam o partido. "Todos querem fazer um trabalho diferenciado. Com essas afiliações, são novos caminhos que se abrem e a oportunidade para novos pensamentos ", afirmou.
O evento contou ainda com as presenças do deputado federal Netto Carletto e do presidente da CBPM Henrique Carballal, além do presidente da UPB e prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso.
