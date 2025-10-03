Menu
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Licitações direcionadas em 2020 são investigadas em cidade baiana

MPF apura apurar irregularidades na contratação da empresa 'V&R Produtos para Saúde'

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

03/10/2025 - 12:49 h
Ex-prefeito de Dário Meira, William de Alemão (PP)
Ex-prefeito de Dário Meira, William de Alemão (PP) -

Um inquérito civil foi instaurado pelo Ministério Público Federal (MPF) para apurar possíveis irregularidades na contratação da empresa 'V&R Produtos para Saúde', pela Prefeitura de Dário Meira, centro sul da Bahia, que envolve recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) nos anos de 2019 e 2020, gestão do ex-prefeito William de Alemão (PP).

A investigação mira indícios de improbidade administrativa por parte de servidores municipais, o que inclui direcionamento de licitações, superfaturamento, sobrepreço e a não entrega de mercadorias adquiridas com verba pública.

De acordo com a portaria, o inquérito tem como base o procedimento preparatório já esgotado na fase inicial. O foco está nas contratações realizadas por meio de pregões presenciais e da dispensa de licitação, que resultaram no fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares, odontológicos e instrumentais à rede municipal de saúde.

A empresa investigada já atuou sob outras denominações, como Genesis Distribuidora de Produtos Hospitalares e Sudoeste Medical. A investigação quer identificar eventuais responsáveis por desvios de recursos públicos e garantir o ressarcimento ao erário, se comprovadas as irregularidades.

