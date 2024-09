Leandro Lehart fala sobre condenação por estupro em 2ª instância

Prisão ainda não foi decretada - Foto: Reprodução

Leandro Lehart, cantor do grupo Art Popular, foi condenado em 2ª Instância pelo estupro de uma mulher em São Paulo. Em suas redes sociais, ele afirmou que, apesar da nova decisão, sua essência "permanece intacta" e deu a entender que planeja recorrer da sentença, baseando-se no voto favorável de um relator que o inocentou no Tribunal de Justiça.



A 13ª Câmara de Direito Criminal manteve a condenação de nove anos, sete meses e seis dias de prisão em regime fechado, mas a prisão ainda não foi decretada, podendo ocorrer quando não houver mais possibilidade de apelação.

“Hoje quero me pronunciar a respeito do processo que venho enfrentando já há algum tempo. Tive uma vitória muito importante no julgamento há algumas semanas atrás. O juiz-relator, que estudou o processo de maneira detalhada e profunda, me inocentou das acusações infundadas que venho sofrendo. É um voto extremamente corajoso e simbólico”, afirmou Lehart.



“E [quero] reiterar que eu confio na Justiça do meu país e na continuidade da restauração da verdade que já começou com o voto do relator. Agora é seguir batalhando pelo que eu acredito, sabendo que cada dia é um passo para essa reconstrução. Permaneço com minha essência intacta, interagindo e me emocionando com meu povo, entendendo que toda essa experiência me tornou uma pessoa ainda melhor. Para você que está me ouvindo aí”, completou.