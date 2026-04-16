Lei quer obrigar carregadores de carros elétricos em rodovias do Brasil

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Rodovias para interior e litoral paulista - Foto: ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

Uma proposta que pode mudar a rotina de quem usa carro elétrico avançou em São Paulo. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou o Projeto de Lei 306/2025, que obriga a instalação de estações de recarga em todas as rodovias concedidas à iniciativa privada no estado.

A medida surge como resposta ao crescimento da frota de veículos eletrificados e tenta resolver um dos principais entraves para quem pensa em migrar para esse tipo de carro: o medo de ficar sem bateria no meio do caminho.

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Fim da “ansiedade da autonomia”?

O projeto mira diretamente a chamada “ansiedade da autonomia”, sensação comum entre motoristas que evitam carros elétricos por receio da falta de pontos de recarga, especialmente em viagens longas.

Com a nova regra, as concessionárias serão responsáveis por instalar e manter os equipamentos ao longo das rodovias.

Além disso, o texto determina que os carregadores sejam compatíveis com diferentes padrões de conectores, permitindo que veículos de diversas marcas utilizem a mesma estrutura.

Infraestrutura das rodovias entra no radar



A pauta da mobilidade também avançou com outras propostas analisadas na Alesp. Entre elas, o Projeto de Lei 257/2025, que prevê a instalação de câmeras em viadutos e passarelas.

A ideia é ampliar a segurança em trechos considerados mais vulneráveis, reduzindo ataques a veículos e aumentando a vigilância nas estradas.

Transição energética ganha força

Outro destaque foi o avanço do Programa Paulista de Incentivo e Aceleração da Transição Energética (Propaten-SP), que busca estimular iniciativas de baixo carbono.

O projeto prevê benefícios fiscais para empreendimentos sustentáveis, reforçando o compromisso com a redução de emissões e a modernização da matriz energética no estado.