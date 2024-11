Leilão da Receita tem Iphone 11 a partir de R$ 300; veja outros itens

iPhone está com preço acessível em leilão - Foto: Reprodução | Apple

A Receita Federal vai realizar um leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas em São Paulo no dia 5 de novembro.

Veja também:

>>>Baiano conquista campeonato brasileiro de remo paralímpico

>>>Influencer pede prisão de deputado do PL por violação de medidas cautelares

O leilão será realizado de forma eletrônica, com processo aberto para a participação de pessoas físicas e jurídicas.

Carro também está no leilão | Foto: Divulgação

São 129 lotes com ótimas oportunidades entre celulares, produtos eletrônicos e de informática. Além de acessórios, artigos esportivos, instrumentos musicais e itens de vestuário. Também há veículos, tanto para circulação como para sucata.

Em quais cidades?

O leilão acontecerá nas cidades de Barueri, Bauru, Guarulhos, Jacareí, Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo, Sorocaba, Suzano e Taubaté.

Os endereços e horários para visitação, assim como contatos para agendamento, estão indicados no edital do leilão.

Boas oportunidades de compra

Os lances devem ser feitos para os lotes fechados, ou seja, um conjunto de determinados itens. O lote mais barato custa R$ 10 e contém resíduos de placas eletrônicas.

Caminhonete também será leiloada | Foto: Divulgação

O lote mais caro custa R$ 1,2 milhão e com milhares de displays para celulares. Os destaques do leilão são:

- Lote 4: iPhone 11 a partir de R$ 300;

- Lote 101: dois carros do modelo Fiat Palio a partir de R$ 7,2 mil;

- Lote 74: um MacBook a partir de R$ 1 mil;

- Lote 77: um notebook Dell a partir de R$ 300;

- Lote 88: uma caminhonete Iveco Daily a partir de R$ 42 mil.

Quem pode participar?

Pessoas físicas podem participar do leilão sob os critérios de ser maior de 18 anos ou pessoa emancipada, ser inscrito no Cadastro de Pessoas Física (CPF) e ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Já para pessoas jurídicas, os critérios são ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); ou, no caso do responsável da empresa ou de seu procurador, ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do governo federal.

A Receita Federal informou que os licitantes terão 30 dias para retirada dos lotes arrematados e que não se responsabilizarão pelo envio das mercadorias.

O órgão também ressalta que bens arrematados por pessoas físicas não podem ser vendidos, assim como alguns lotes específicos adquiridos por pessoas jurídicas.

Como participar?

As propostas de valor podem ser enviadas das 8h de 25 de outubro até as 21h do dia 1° de novembro. A sessão para lances está prevista para 05 de novembro, às 10h (horários de Brasília).

Entre 25 de outubro e 1° de novembro, é necessário observar os horários estabelecidos pela Receita, acessar o Sistema de Leilão Eletrônico através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Além disso, é necessário, selecionar o edital do leilão em questão, de número 0800100/000005/2024 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 8ª REGIÃO FISCAL.

Também é necessário escolher o lote em que se quer fazer o lance e clicar em “incluir resposta”, aceitar os termos e condições apresentados pelo site da Receita, e incluir o valor proposto (que, necessariamente, deve ser maior do que o valor mínimo estabelecido pela Receita), e salvar.