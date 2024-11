Baiano conquista campeonato brasileiro de remo paralímpico

Renê Pereira durante o o Campeonato Brasileiro Interclubes de Remo Unificado - Foto: Divulgação CBR

No último final de semana, o baiano Renê Pereira conquistou a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro Interclubes de Remo Unificado. Com a vitoria, o remador chegou ao seu oitavo título da competição, que foi disputada em São Paulo.

Renê, que é o único representante do Clube de Natação e Regatas São Salvador, levou a Bahia para a primeira colocação ao vencer na categoria na categoria 1x PR1 masculino.

“É um recorde histórico. Antes de eu entrar na modalidade, o recorde era de tricampeão. A Sudesb teve um apoio fundamental nesse processo na aquisição das passagens. Essa ajuda foi ótima e me possibilitou estar lá em São Paulo representando a Bahia”, comentou Renê.

Visando gerar novos talentos e atrair mais simpatizantes ao esporte, Renê também lidera o projeto da construção do CT Renê Pereira, um espaço especializado na prática de esportes náuticos em Salvador.

O baiano conquistou a medalha de bronze nas Paralimpíadas de Tóquio 2021 e participou em Rio 2016.