Leilão tem carros, PlayStation 5 e itens de luxo por menos de R$ 1 mil

Receita Federal em Viracopos anunciou lotes - Foto: Divulgação | Sony

A Receita Federal em Viracopos confirmou que fará um novo leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas. O evento ocorrerá no próximo dia 29 de abril, com 400 lotes no total.

De acordo com o órgão, os lotes incluem fones de ouvido, processadores de som, acessórios para celulares, câmeras fotográficas, microscópios, telescópio, robôs aspiradores, caixas de som, instrumentos musicais, smartphones, smartwatches, tablets, notebooks, artigos esportivos, veículos, pedras preciosas, entre outros.

Entre os destaques estão um PlayStation 5 por R$ 800 e carros a partir de R$ 900. De acordo com a Receita, o leilão será realizado de forma eletrônica e é destinado a pessoas físicas e jurídicas.

Os interessados em enviar propostas para o órgão podem acessar o site do órgão entre 8h do dia 24 de abril até as 21h do dia 28 de abril. A sessão para lances está prevista para as 10h do dia 29 (horários de Brasília).

O lote mais caro custa a partir de R$ 428 mil e possui vários componentes eletrônicos, com diversos displays para diferentes celulares.

Destaques do novo leilão da Receita Federal

- No lote 4 é possível adquirir várias pedras preciosas e semipreciosas com preços a partir de R$ 3 mil;

- No lote 7 é possível adquirir um álbum Fifa da Copa da Rússia de 2018 com uma caixa com 100 envelopes de figurinhas com preços a partir de R$ 400;

- No lote 12 é possível adquirir várias unidades de smartwatches da Apple e de outras marcas com preços a partir de R$ 129,4 mil;

- No lote 25 é possível adquirir várias bolsas de diferentes marcas — incluindo da Prada — com preços a partir de R$ 900;

- No lote 26 é possível adquirir um óculos de realidade virtual e um monóculo de visão noturna digital com preços a partir de R$ 400;

- No lote 49 é possível adquirir moedas e notas para colecionadores por preços a partir de R$ 1 mil;

- No lote 73 é possível adquirir dois PlayStations 5 com preços a partir de R$ 800;

- No lote 81 é possível adquirir um microscópio com acessórios com preços a partir de R$ 250;

- No lote 96 é possível adquirir dois Macbooks e um notebook Lenovo com preços a partir de R$ 2 mil;

- No lote 98 é possível adquirir dois notebooks com preços a partir de R$ 500;

- No lote 100 é possível adquirir várias câmeras digitais e lentes de máquinas fotográficas com preços a partir de R$ 1 mil;

- Dos lotes 114 ao 200, com algumas exceções, há uma variedade de diferentes celulares com preços a partir de R$ 1,9 mil;

- No lote 220 é possível adquirir várias pedras preciosas com preços a partir de R$ 16 mil;

- Dos lotes 280 ao 297, com algumas exceções, é possível adquirir diferentes veículos com preços a partir de R$ 900.

O Fisco informou que os lotes estão disponíveis para visitação até 25 de abril, nas cidades de Araraquara, Barueri, Bauru, Campinas, Guarulhos, Santo André, São Bernardo do Campo, Santos, São Paulo e Suzano.