Lençóis Maranhenses ganha título de Patrimônio Natural da Humanidade

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, localizado em Barreirinhas, município do Maranhão, foi considerado Patrimônio Natural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas (Unesco) durante a 46ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, que foi transmitida nesta sexta-feira, 26.

Os critérios para mérito ao título são fenômenos naturais superlativos, beleza natural ou importância estética, importância estética excepcional, integridade, além de requisitos de proteção e gestão.

Criado há 40 anos, de acordo com a revista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), “os Lençóis Maranhenses são o maior campo de dunas da América do Sul, com uma área de 1.500 quilômetros quadrados, quase a mesma da cidade de São Paulo. Ali há alguns rios, dunas fixadas pela vegetação da restinga, manguezais e lagoas permanentes. Mas dois terços do parque são mesmo cobertos por dunas de areia livre, que num dia de vento forte podem se deslocar até 10 centímetros”.

Nas redes sociais, o governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB) comemorou o título. “Uma grande vitória, que valoriza ainda mais esse paraíso de beleza inigualável. Conquista que vai fortalecer o turismo e gerar mais emprego e renda, exigindo de todos nós um comprometimento ainda maior com a preservação ambiental! É do Maranhão, é do Brasil, é do Mundo!”, disse.

O Brasil coleciona títulos de locais que se tornaram Patrimônio Natural da Humanidade. Entre eles estão:

Complexo de Áreas Protegidas do Pantanal (Mato Grosso)

Complexo de Conservação da Amazônia Central (Amazonas)

Costa do Descobrimento: Reservas da Mata Atlântica (Bahia)

Ilhas Atlânticas: Fernando de Noronha e Atol das Rocas (Pernambuco)

Parque Nacional do Iguaçu (Paraná)

Reservas da Mata Atlântica (PR/SP)