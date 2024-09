Líder do PCC que planejava fuga de Marcola é preso em São Paulo

- Foto: Sergio Lima/AFP

Um líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) foi nesta quarta-feira, 11. Ele estava planejando o resgate de Marcos Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola, o principal líder do PCC, atualmente preso na penitenciária de segurança máxima de Brasília. O detido era responsável por recrutar e preparar criminosos para formar um grupo com o objetivo de resgatar Marcola.

A operação, realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Militar, através do 1º Batalhão de Choque, está ligada aos recentes movimentos para reorganizar a cúpula do PCC, impulsionados pela disputa de poder entre suas principais lideranças.

"De acordo com as investigações do GAECO, o alvo da operação foi designado pela organização criminosa para coordenar uma ramificação da “Restrita Tática", uma derivação de outra estrutura existente associada à cúpula da facção encarregada de levar a cabo plano de resgate das lideranças encarceradas, além de operacionalizar ataques contra instalações e equipamentos das forças de segurança no Estado de São Paulo", afirmou o Ministério Público.

Conforme informações do Correio Braziliense, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Criminal de Sorocaba.