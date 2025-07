'Lua do veado' poderá ser vista no Brasil nesta quinta-feira

O ápice do fenômeno ocorre por volta das 17h30 - Foto: Freepik

A chamada "Lua cheia do veado" poderá ser vista em todo o Brasil nesta quinta-feira, 10, caso o tempo esteja favorável. O ápice do fenômeno ocorre por volta das 17h30 (horário de Brasília), mas o melhor momento para observação será no início da noite, logo após o pôr do sol, quando a Lua aparece no horizonte com coloração alaranjada.

Como assistir?

Não é necessário telescópio, mas binóculos simples podem ajudar a ver detalhes. Lugares com boa visibilidade do céu e pouca poluição luminosa são ideais.

Este será ainda o ponto da Lua cheia mais distante do Sol em 2025, ocorrendo pouco após o afélio, quando a Terra atinge sua maior distância da estrela.

"Lua cheia do veado"

O nome vem de tradições indígenas norte-americanas e marca o período em que veados machos no Hemisfério Norte começam a desenvolver novos chifres. Além de "Lua do veado", essa fase também é conhecida como "Lua do trovão", "Lua das ervas" e "Lua do feno", nomes ligados a fenômenos naturais e tradições de diferentes culturas.