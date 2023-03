Luciano Hang pede ajuda para combater Shein, Ali Express e Shopee

Dono da rede de lojas Havan, Luciano Hang pediu ajuda para combater o que ele chamou de "contrabandos digitais", que são feitos, segundo ele, por plataformas que vendem itens diversos em todo o mundo, como Shein, Ali Express, Shopee e Wish. As informações são da coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo.



"Apenas em impostos, esses contrabandistas digitais fizeram o Brasil deixar de arrecadar mais de R$ 60 bilhões em 2022. Essa marca ultrapassará R$ 100 bilhões em 2023. Estes valores ainda não incluem outras dezenas de bilhões de reais sonegados através das plataformas digitais presentes no próprio mercado interno", disse Luciano Hang sobre os concorrentes, que trazem seus produtos do exterior para consumidores brasileiros e de outras nacionalidades.

O empresário deu a declaração em uma de suas lojas em Santa Catarina, durante a visita do presidente da Central Sindical UGT (União Geral dos Trabalhadores), Ricardo Patah. Historicamente, Hang sempre se posicionou contra sindicatos, assim como seu aliado, Jair Bolsonaro (PL), que recebeu o pedido de ajuda do empresário sobre a questão que envolve as plataformas digitais, mas não tomou medida para barrá-las.