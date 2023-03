Mãe confessa ter matado filha de 5 anos antes de incendiar apartamento

Uma mulher matou a filha de cinco anos e colocou fogo dentro do apartamento em que ela morava em Taguatinga, no Distrito Federal, na madrugada desta segunda-feira, 6. Ela confessou em carta que matou a garota asfixiada com um travesseiro antes de colocar fogo no imóvel.

Socorristas dos bombeiros e do Samu perceberam que a menina tinha lesões no pescoço e no maxilar, incompatíveis com a versão da mãe, que foi presa nesta manhã. Os bombeiros não conseguiram reanimar a criança, que chegou a ser resgatada por vizinhos, já desacordada.

Os investigadores informaram que, após análise do corpo da criança, os peritos identificaram que ela já estava morta há, pelo menos, seis horas do incêndio.



Em depoimento, um bombeiro contou que o corpo da criança estava "extremamante gelado". Um dos militares que atendeu a ocorrência também disse aos policiais que o quarto em que a criança estava não foi atingido pelas chamas e que o corpo não tinha sinais de queimaduras.

"Só com a investigação para sabermos se o incêndio era uma tentativa de suicídio ou para encobrir a morte da criança", disse o delegado responsável pelas investigações do caso, Josué Magalhães, ao UOL.

O delegado ainda informou que a mulher tinha depressão, mas não teve coragem de morrer no incêndio. A sua identidade ainda não foi divulgada.