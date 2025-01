Mãe de empresário morto em Gramado também morreu em acidente aéreo

Luiz Galeazzi, uma das vítimas do acidente que aconteceu em Gramado - Foto: Reprodução

A mãe do empresário Luiz Galeazzi, uma das vítimas do acidente aéreo em Gramado, que aconteceu na manhã deste domingo, 22, Maria Leonor Salgueiro Galeazzi também morreu vítima de outro acidente aéreo em 2010. Luiz Galeazzi, à época, acompanhou todo o processo de translado e liberação do corpo da sua mãe.

Leia mais:

>> Lula se solidariza com familiares de vítimas de acidente em Gramado

>> Saiba quem é empresário dono de avião que caiu em Gramado

>> VÍDEO: Avião cai em Gramado, no Rio Grande do Sul; 9 morreram

Maria Leonor era casada com Cláudio Galeazzi, ex-diretor do Pão de Açúcar, com quem teve os filhos Luiz e Daniela. A aeronave envolvida no acidente fatal de Maria Leonor também era propriedade do seu filho, assim como a aeronave que caiu neste domingo na Serra Gaúcha.

O acidente de 2010 possui semelhanças como o ocorrido neste domingo. O avião decolou de Sorocaba e caiu poucos minutos depois. O piloto José Andrei Ferreira dos Santos foi uma das vítimas fatais.

Sobre o acidente deste domingo

O empresário Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi e sua família morreram no acidente aéreo que aconteceu, neste domingo (22), em Gramado, no Rio Grande do Sul. Galeazzi era o proprietário e piloto da aeronave e estava acompanhado da esposa, três filhos, a irmã, o cunhado, a sogra e duas crianças. O diretor da empresa de Galeazzi, Bruno Cardoso Munhoz Guimarães, também está entre as vítimas fatais.

Em nota, a Galeazzi & Associados, empresa de Luiz Claúdio, disse que ele "será eternamente lembrado por sua dedicação à família e por sua dedicação à família e por sua notável trajetória como líder".

Além das mortes dos ocupantes do avião, 17 pessoas foram feridas em terra, a maioria por inalação de fumaça, e atendidas nos hospitais da região. Dessas, cinco já foram liberadas, 12 ainda seguem em atendimento, sendo duas em estado grave, com queimaduras e uma delas está sendo transferida para Porto Alegre.

As informações são do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de autoridades do estado, em coletiva de imprensa na tarde deste domingo.

A aeronave pilotada por ele neste domingo era um bimotor modelo PA-42 Cheyenne, fabricado em 1990 pela Piper Aircraft. O avião decolou às 9h12 do aeroporto de Canela, cidade vizinha a Gramado, com destino a Jundiaí, em São Paulo.

Antes de cair, a aeronave colidiu com a chaminé de um prédio, e em seguida, no segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Os destroços ainda alcançaram uma pousada, onde estavam as duas pessoas que sofreram queimaduras graves.