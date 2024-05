Mãe e filho que invadiram casa e mataram dois se entregam à polícia | A TARDE

Ines Gemilaki e o filho dela, o médico Bruno Gemilaki, que invadiram uma casa na cidade de Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso, matando a tiros duas pessoas e ferindo uma, se entregaram à polícia da cidade na tarde desta terça-feira, 23.



Além deles, o marido e o cunhado de Ines, Marcio Ferreira Gonçalves e Eder Gonçalves Rodrigues, respectivamente, também foram presos, suspeitos de envolvimento no crime.



A mulher e o filho foram flagrados pelas câmeras de segurança da casa onde ocorreu o ataque a tiros. Foram mortos no local Pilson Pereira da Silva, de 80 anos, e Rui Luiz Bolgo, 68 anos. Um padre que também estava no local ficou ferido, passou por cirurgia e passa bem.

Ataque foi flagrado por câmeras de segurança da casa. | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo a polícia, a família teria cometido o crime por causa de uma dívida que ela possui com o proprietário do imóvel onde o caso ocorreu. Inês locava o imóvel do proprietário - e alvo do ataque - porém, ao sair da casa, deixou algumas dívidas, o que gerou uma ação judicial. Posteriormente, por causa disso, houve diversos casos de discussões e desentendimentos entre eles.



O homem que seria o alvo do ataque não foi atingido pelos tiros, mas ficou ferido por estilhaços de vidro.