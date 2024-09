Mãe e padrasto são presos após levar bebê morta ao hospital

- Foto: Reprodução/Google Street View

Um casal foi preso no último sábado (31/8) após levar a filha de 2 anos, já sem vida, a uma unidade de saúde em Itariri, interior de São Paulo. A mãe, de 26 anos, e o padrasto, de 20 anos, foram detidos em flagrante por maus-tratos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar foi chamada ao Pronto-Socorro de Itariri, onde os profissionais de saúde informaram que a criança já chegara ao local sem vida e apresentava sinais evidentes de maus-tratos.

Durante o atendimento, a mãe relatou aos policiais que havia colocado a filha no banheiro para usar o vaso sanitário e, ao retornar, encontrou a menina caída no chão. A criança apresentava hematomas no rosto, cortes e escoriações nos braços e nas pernas.

Leia também:

>> Delegada detalha esquema de lavagem de dinheiro feito por influencers

>> Polícia diz que atentado contra Ramhon Dias teve ligação com tráfico

>> Influencers presos em Salvador lavavam dinheiro para o Comando Vermelho

A mãe também revelou que costumava agredir a bebê com palmadas e chineladas quando ela desobedecia. De acordo com seu depoimento, tanto ela quanto o marido não estavam em casa no momento em que a menina teria subido no vaso sanitário, se desequilibrado e caído, batendo a cabeça no assento.

O caso foi registrado na Delegacia de Peruíbe, onde o flagrante foi formalizado, conforme informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).